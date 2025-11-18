A quatre jours de la fin de la COP30 à Belem, la présidence brésilienne a publié une première ébauche de compromis. Le président Lula reviendra mercredi dans l'espoir de peser sur les pourparlers, alors que les pays se montrent intransigeants sur les points clés.

Les négociateurs de la COP30 ont encore du pain sur la planche avant de pouvoir atteindre un accord. Photo: Andre Penner

ATS Agence télégraphique suisse

A quatre jours de la fin de la COP30, la présidence brésilienne de la conférence a surpris en publiant dès mardi une première ébauche de compromis mais les pays sont loin d'avoir encore abandonné leurs lignes rouges. Le président Lula reviendra à Belem mercredi, un retour vu par les observateurs comme un moyen de peser sur la dernière ligne droite des négociations et éviter un échec de la conférence.

«Comme toujours à ce stade des négociations, c'est mitigé», a déclaré à l'AFP le commissaire européen au Climat, Wopke Hoekstra, présent à Belem depuis lundi. Il a prévenu qu'il n'était pas question de «rouvrir les compromis atteints difficilement l'an dernier en termes de financement» des pays riches en direction des pays en développement, et aussi dénoncé tout entraînement «dans une conversation artificielle sur les mesures commerciales».

Wopke Hoekstra réagissait à l'inclusion d'options, dans le projet de texte, faisant allusion aux mesures commerciales unilatérales, ce qui vise implicitement la taxe carbone aux frontières que l'UE va mettre en place en janvier et qui est critiquée comme protectionniste par la Chine et d'autres pays exportateurs. Mais «ce texte reflète la confiance de la présidence brésilienne», réagit pour l'AFP Li Shuo, expert de l'Asia Society qui suit les négociations à Belem.

L'appel de Kiribati

«C'est sans doute la première fois dans l'histoire récente des COP qu'un texte aussi propre est publié aussi tôt», assure-t-il. Ce texte est baptisé «Mutirão mondiale», en référence à un mot autochtone, qui désigne une communauté qui se rassemble pour travailler ensemble sur une tâche commune.

Les Brésiliens veulent qu'il démontre la poursuite de la coopération internationale sur le climat, dans un contexte géopolitique très difficile. Une coalition d'Européens, de pays latino-américains et d'Etats insulaires se battent aussi à Belem pour envoyer un message très clair.

«Nous devons montrer au monde que le multilatéralisme est vivant», a déclaré Josephine Moote, représentante de l'archipel de Kiribati dans le Pacifique. Ed Miliband, ministre britannique de l'Energie, a appelé à conserver la «foi dans le multilatéralisme».

«Un nombre de questions trop élevé»

Le projet de compromis comporte de nombreuses options contradictoires, si bien qu'il devra encore être considérablement affiné avant tout accord entre les 200 nations environ présentes à la conférence. La présidence brésilienne a annoncé lundi que les négociateurs travailleraient jour et nuit pour qu'un accord sur les sujets les plus épineux puisse être adopté en séance plénière «d'ici le milieu de la semaine».

«Nous sommes passés d'un brouillon à un semblant de décision mais avec encore un nombre de questions trop élevé pour vraiment voir une potentielle adoption mercredi», estime Rebecca Thiessen, experte finance du Réseau action climat (CAN) international. Le texte laisse présager une bataille pour arracher des concessions mutuelles entre les blocs de pays sur l'aide financière ou sur l'ambition de la réduction des gaz à effet de serre.

Le document de neuf pages commence par réaffirmer son attachement à l'accord de Paris de 2015 et son engagement au «multilatéralisme». Concernant l'ambition climatique, le texte propose dans une option que le rapport qui fait la synthèse des engagements climatiques des pays puisse être désormais publié chaque année, plutôt que tous les cinq ans.

Des scénarios très différents sur la table

Plusieurs options font aussi allusion à la transition hors des énergies fossiles, point qui oppose pays producteurs et ceux qui souhaitent une «feuille de route» pour en sortir. Ces options vont de l'organisation d'une table-ronde à... rien du tout.

Les options sur «les énergies fossiles sont tout à fait inacceptables et constituent un manquement flagrant alors que le monde est en train de brûler», fustige Romain Ioualalen, de l'ONG Oil Change International. Le texte suggère de tripler les financements des pays riches vers les plus pauvres pour leur adaptation au changement climatique, d'ici 2030 ou 2035, ce qui correspond à une demande des pays du Sud.