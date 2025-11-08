Publié: il y a 42 minutes

La ministre brésilienne Sonia Guajajara souligne l'importance des peuples indigènes à la COP30 en Amazonie. Elle affirme que leur rôle est crucial pour l'avenir de l'humanité, malgré leur vulnérabilité face aux changements climatiques.

«Sans les peuples indigènes, il n'y a pas d'avenir pour l'humanité»

Sonia Guajajara déplore l'impact des changements climatiques sur les populations indigènes. Photo: AFP

Sonia Guajajara, ministre des Peuples indigènes du Brésil, espère que les autochtones vont jouer les premiers rôles à la COP30, qui aura lieu à partir de lundi pour la première fois en Amazonie, affirmant que sans eux, «il n'y a pas d'avenir pour l'humanité».

«Nous sommes reconnus comme les gardiens et gardiennes de la forêt, de l'environnement, de la biodiversité, mais, du fait de notre mode de vie, nous souffrons en premier de l'impact des changements climatiques, et c'est nous qui en souffrons le plus», dit-elle dans un entretien à l'AFP, à la veille de la conférence climat de l'ONU dans la ville amazonienne de Belem.