Le chanteur thaïlandais Tik Shiro, surnommé le «Michael Jackson» local, a été condamné à deux ans de prison pour avoir causé la mort de deux personnes en conduisant en état d'ivresse à Bangkok en octobre 2024.

AFP Agence France-Presse

Un tribunal thaïlandais a condamné mercredi à deux ans de prison le «Michael Jackson» thaïlandais pour avoir causé la mort de deux personnes dans un accident de la route alors qu'il conduisait en état d'ivresse. Connu sous son nom de scène Tik Shiro, Manasawin Nantasen est devenu célèbre dans les années 1980 et 1990 grâce à son chapeau emblématique, ses vestes en cuir et ses pas de danse impeccables, qui lui ont valu d'être comparé au roi de la pop.

Le chanteur de 64 ans a percuté une moto à l'arrêt en octobre 2024 à Bangkok au volant de son monospace, tuant une femme de 28 ans et son frère de 21 ans. Une vidéo le montrant à genoux, en pleurs, sur les lieux de l'accident, avait largement circulé dans le pays d'Asie du Sud-Est.

«Conduite en état d'ivresse ayant entraîné la mort»

«Le prévenu s'est rendu et a collaboré avec la justice», a indiqué dans un communiqué le tribunal de Bangkok qui l'a condamné pour «conduite en état d'ivresse ayant entraîné la mort». Le tribunal a ajouté que Manasawin, dont le permis de conduire a été retiré, avait montré des remords en assistant aux funérailles des victimes et en versant une compensation à leurs familles.

Hasard du calendrier, un autre musicien thaïlandais, le rockeur Sek Loso, a été libéré de prison mercredi après avoir purgé une peine d'un an pour possession illégale d'arme à feu. De nombreux Thaïlandais estiment cependant que les personnes riches et influentes ne sont pas toujours tenues responsables de leurs actes.

Un héritier de l'empire Red Bull, Vorayuth Yoovidhya, a été accusé d'avoir mortellement percuté un policier en 2012 à Bangkok au volant de sa Ferrari. Une enquête a été ouverte, mais il n'a jamais été inculpé. Le fils d'un ancien député du parti populiste Pheu Thai, Chalerm Yubamrung, aurait lui abattu un homme dans une boîte de nuit bondée de la capitale après une dispute en 2001, mais il a été acquitté pour insuffisance de preuves.