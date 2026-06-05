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Six smineurs sont portés disparus
Un puissant coup de grisou fait un mort en Colombie

Une explosion dans une mine de charbon à Sutatausa, au centre de la Colombie, a fait un mort et six disparus ce jeudi. Selon l’autorité minière, le coup de grisou s’est produit dans cette commune située à 74 km de Bogota, dont l’économie dépend du charbon.
Publié: il y a 9 minutes
Un coup de grisou dans une mine de charbon en Colombie a fait un mort et six disparus ce jeudi. (Image d'archive)
Photo: Bloomberg via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Un mineur est mort et six sont portés disparus après un coup de grisou jeudi dans un gisement de charbon du centre de la Colombie, a annoncé l'autorité minière. L'explosion s'est produite dans une mine à Sutatausa, une municipalité à environ 74 kilomètres de Bogota, où l'économie est centrée sur l'extraction de charbon.

L'Agence nationale des mines a indiqué sur X qu'un mineur est décédé et que «des équipes de sauvetage sont à pied d'oeuvre» pour tenter de retrouver six autres mineurs portés disparus. Les explosions dues à l'accumulation de gaz à l'intérieur des galeries sont fréquentes en Colombie. En mai, deux autres coups de grisou, dont l'un également à Sutatausa, ont tué 13 mineurs.

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