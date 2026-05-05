Au moins 12 mineurs sont portés disparus lundi après une explosion dans une mine de charbon légale du centre de la Colombie, a annoncé le gouvernement régional, dans un nouveau bilan des mineurs piégés sous terre dont on ignore l'état de santé. Une explosion a «piégé 15 mineurs», a indiqué sur X le gouverneur du département de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, révisant un premier bilan de 14 mineurs.
Il précise que trois mineurs «ont réussi à sortir par leurs propres moyens et qu'un a été transféré vers un centre médical», à Sutatausa, à 70 kilomètres au nord de la capitale, Bogota. Une source du gouvernement régional a confirmé à l'AFP que 15 mineurs avaient été surpris par une explosion due à «une accumulation de gaz», et que trois avaient pu être rapidement évacués.
Les accidents miniers en Colombie sont récurrents, en particulier dans les mines illégales. Le gouverneur a partagé des photos de secouristes sur le site, précisant qu'ils évaluaient le niveau de concentration de méthane, gaz responsable de l'explosion, avant de lancer les recherches de disparus.