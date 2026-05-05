DE
FR

Selon les autorités régionales
Douze mineurs portés disparus après un coup de grisou en Colombie

Au moins 12 mineurs sont portés disparus après une explosion survenue lundi dans une mine de charbon légale du centre de la Colombie, selon les autorités régionales.
Publié: il y a 50 minutes
Au moins 12 personnes sont portées disparues après une explosion dans une mine en Colombie. (Image prétexte)
Photo: Bloomberg via Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Au moins 12 mineurs sont portés disparus lundi après une explosion dans une mine de charbon légale du centre de la Colombie, a annoncé le gouvernement régional, dans un nouveau bilan des mineurs piégés sous terre dont on ignore l'état de santé. Une explosion a «piégé 15 mineurs», a indiqué sur X le gouverneur du département de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, révisant un premier bilan de 14 mineurs.

Il précise que trois mineurs «ont réussi à sortir par leurs propres moyens et qu'un a été transféré vers un centre médical», à Sutatausa, à 70 kilomètres au nord de la capitale, Bogota. Une source du gouvernement régional a confirmé à l'AFP que 15 mineurs avaient été surpris par une explosion due à «une accumulation de gaz», et que trois avaient pu être rapidement évacués.

Les accidents miniers en Colombie sont récurrents, en particulier dans les mines illégales. Le gouverneur a partagé des photos de secouristes sur le site, précisant qu'ils évaluaient le niveau de concentration de méthane, gaz responsable de l'explosion, avant de lancer les recherches de disparus.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus