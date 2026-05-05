Au moins 12 mineurs sont portés disparus après une explosion survenue lundi dans une mine de charbon légale du centre de la Colombie, selon les autorités régionales.

ATS Agence télégraphique suisse

Au moins 12 mineurs sont portés disparus lundi après une explosion dans une mine de charbon légale du centre de la Colombie, a annoncé le gouvernement régional, dans un nouveau bilan des mineurs piégés sous terre dont on ignore l'état de santé. Une explosion a «piégé 15 mineurs», a indiqué sur X le gouverneur du département de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, révisant un premier bilan de 14 mineurs.

Il précise que trois mineurs «ont réussi à sortir par leurs propres moyens et qu'un a été transféré vers un centre médical», à Sutatausa, à 70 kilomètres au nord de la capitale, Bogota. Une source du gouvernement régional a confirmé à l'AFP que 15 mineurs avaient été surpris par une explosion due à «une accumulation de gaz», et que trois avaient pu être rapidement évacués.

Les accidents miniers en Colombie sont récurrents, en particulier dans les mines illégales. Le gouverneur a partagé des photos de secouristes sur le site, précisant qu'ils évaluaient le niveau de concentration de méthane, gaz responsable de l'explosion, avant de lancer les recherches de disparus.