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Trois personnes ont été blessées
Un groupe de guérilleros attaquent un aéroport à l'aide de drones en Colombie

Une attaque de drones explosifs contre l'aéroport de Tibú, dans le nord-est de la Colombie, a fait trois blessés jeudi. L'armée attribue l'assaut à la guérilla de l'ELN, très présente dans la région frontalière du Catatumbo, secouée par de violents combats.
Publié: il y a 21 minutes
Des guérilleros ont visé l'aéroport de Tibú, dans le nord-est de la Colombie, avec des drones piégés. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Une attaque de drones chargés d'explosifs menée par des guérilleros contre un aéroport de Tibú, dans le nord-est de la Colombie, a fait trois blessés jeudi, a indiqué l'armée. Cette dernière a attribué l'assaut à l'armée de libération nationale (ELN). La guérilla est fortement implantée dans le Catatumbo, une région frontalière avec le Venezuela théâtre de violents affrontements entre guérillas.

«Trois employés ont été blessés par l'onde de choc», a indiqué l'armée colombienne sur réseau social X, qui a déployé des chars à Tibú. Des dégâts aux infrastructures aéroportuaires ont également été constatés. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent le plafond d'un bureau détruit. En Colombie, les groupes armés recourent de plus en plus à des drones chargés d'explosifs pour attaquer les forces de l'ordre et les civils.

Dans la zone frontalière avec le Venezuela, les rebelles de l'ELN et les dissidents de l'ex-guérilla des FARC se livrent une lutte à mort pour le contrôle des cultures illicites de coca, le principal ingrédient de la cocaïne dont la Colombie est le premier producteur mondial. Depuis début 2025, ces affrontements ont fait plus de 100 morts et des dizaines de milliers de déplacés.

Les enlèvements et l'extorsion, sources de financement des groupes illégaux, sont également monnaie courante dans la région. Le président élu de Colombie, Abelardo de la Espriella (extrême droite), a donné un délai d'un mois à tous les criminels du pays pour se rendre. Il a promis des campagnes de bombardements massifs contre les puissants cartels de la drogue à compter du 7 août, date de son entrée en fonction.

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