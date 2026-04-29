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Sept personnes meurent dans un attentat en Colombie
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Dissidents des Farc accusés:Sept personnes meurent dans un attentat en Colombie

21 civils tués dans le drame
La Colombie arrête un chef de guérilla accusé d'attentat

La police colombienne a arrêté José Vitonco, chef de guérilla accusé d’un attentat ayant fait 21 morts et 56 blessés samedi dans le Cauca, bastion des dissidents des FARC.
Publié: il y a 49 minutes
Des policiers escortent le chef de guérilla capturé dans le sud-ouest de la Colombie, le 28 avril 2026.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

La police colombienne a annoncé mardi avoir capturé un chef de guérilla locale désigné comme le principal responsable de l'attentat à la bombe qui a tué 21 personnes samedi sur une route du sud-ouest du pays. C'est le bilan le plus mortel contre des civils depuis plus de 20 ans.

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José Vitonco, alias Mi Pez, est le «principal responsable» de l'attentat survenu dans le département du Cauca qui a en outre fait 56 blessés, a indiqué la police dans un communiqué. Il est le «principal chef» d'une structure locale affiliée aux rangs de l'Etat-major central (EMC) dirigée par Ivan Mordisco, le criminel le plus recherché du pays.

Le Cauca, couvert de vastes superficies de champ de coca, est l'un des principaux bastions de cette dissidence des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) qui a refusé l'accord de paix historique de 2016.

L'un des «plus violents du pays»

Samedi, une bombe de forte intensité a explosé sur la route panaméricaine reliant les villes de Cali et de Popayan, dans le département du Cauca. L'armée soupçonne les rebelles d'avoir mis en place un barrage routier pour attirer les forces de l'ordre et leur tendre une embuscade à l'aide d'explosifs, a indiqué une source militaire à l'AFP.

La capture, menée conjointement avec l'armée, a eu lieu dans la ville de Palmira, près de Cali, troisième ville du pays secouée par plus de 30 attaques menées dans sa région depuis vendredi. Des images diffusées par les autorités montrent José Vitonco, vêtu d'un gilet pare-balles, escorté par des policiers d'élite lourdement armés.

Il est «l'un des dirigeants [...] les plus violents du pays», avec plus de 20 années de passé criminel, et fait partie du «cercle rapproché» d'Ivan Mordisco, a déclaré à la presse le général William Rincón, directeur de la police. Principale structure dissidente du pays, l'EMC, forte d'environ 3200 membres, se finance principalement par les revenus tirés du trafic de drogue.

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