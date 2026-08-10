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«Ils n'ont nulle part où se cacher»
Six membres de groupes armés tués lors d'opérations lancées par le nouveau président colombien

Six membres de groupes armés ont été tués dimanche en Colombie lors d'opérations militaires lancées après l'investiture du président Abelardo de la Espriella. Quatre rebelles des dissidences des Farc et deux membres du Clan del Golfo ont été abattus.
Publié: 10.08.2026 à 06:29 heures
Le nouveau président promet de combattre «sans répit» le narcoterrorisme et juge tout dialogue avec les groupes armés inutile.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
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AFP Agence France-Presse

Six membres de groupes armés ont été tués dimanche en Colombie lors d'opérations militaires lancées à la suite de l'investiture du nouveau président Abelardo de la Espriella, a annoncé ce dernier, qui a promis la fermeté contre les guérillas et le narcotrafic. Ces premières manoeuvres militaires envoient «un message clair et percutant pour tous les bandits», a déclaré le chef d'Etat dans un communiqué.

«Ils n'ont nulle part où se cacher», a ajouté ce représentant de la droite dure élu sur un discours de fermeté dans un contexte de vague de violence sans précédent depuis des décennies en Colombie. Quatre rebelles, dont le «deuxième commandant» d'une dissidence des Farc connue sous le nom de Comandos de la Frontera, ont été abattus dans une commune amazonienne du département du Meta (centre), selon le président.

Déjà plusieurs attaques

Deux membres du principal cartel de la drogue colombien, le Clan del Golfo, sont morts dans une zone rurale du département d'Antioquia (nord-ouest), a-t-il ajouté. Lors de son investiture vendredi, le nouveau président a promis de combattre «sans répit le narcoterrorisme et toutes les organisations criminelles», et affirmé que l'option du dialogue avec les principaux groupes armés était complètement épuisée.

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Abelardo de la Espriella a promis d'intensifier, avec le soutien d'Israël et des Etats-Unis, les bombardements contre les guérillas et les narcotrafiquants qui sont actifs en Colombie et de construire des mégaprisons similaires à celle du Salvador. Il a également annoncé son intention d'interrompre les négociations de paix entamées par son prédécesseur le dirigeant de gauche Gustavo Petro avec les guérilleros.

Dès samedi, l'armée a mené ses premières opérations sous le nouveau gouvernement. Le président avait annoncé la mort dans le sud-est d'un dirigeant d'une dissidence de la guérilla des Farc, ainsi que la capture dans le sud d'un commandant d'un autre groupe armé dissident. La première journée pleine du mandat du nouveau chef d'Etat avait également été marquée par plusieurs attaques, dont l'une menée avec des drones chargés d'explosifs contre un poste de police dans le nord, qui a tué un agent.

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