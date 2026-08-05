Un bébé hippopotame issu de la colonie de Pablo Escobar a été secouru à Puerto Nare, en Colombie. Retrouvé malnutri et déshydraté, il a été transféré dans un sanctuaire après des soins vétérinaires.

Des pêcheurs secourent un bébé hippopotame descendant de la colonie de Pablo Escobar

Des pêcheurs secourent un bébé hippopotame descendant de la colonie de Pablo Escobar

AFP Agence France-Presse

Les autorités ont annoncé avoir secouru dans le nord-ouest de la Colombie un bébé hippopotame descendant de la colonie de Pablo Escobar. Il a été retrouvé par des pêcheurs sur les berges d'une rivière et présentait des signes de malnutrition.

Les pêcheurs ont trouvé le petit hippopotame séparé de sa mère et caché dans les buissons le long de la rive, dans une zone rurale de la localité de Puerto Nare, dans l'Antioquia (nord), a expliqué mardi Javier Valencia, le directeur de l'autorité environnementale régionale. Des vétérinaires l'ont soigné pour «déshydratation et malnutrition avancées», selon un communiqué.

Une fois son état de santé stabilisé, l'animal a été transféré dans un sanctuaire d'hippopotames à l'Hacienda Napoles, le domaine autrefois propriété de Pablo Escobar, depuis transformé en parc à thème. Pablo Escobar avait importé quatre hippopotames dans les années 1980 pour son zoo privé sur l'hacienda.

Une espèce invasive

Après la mort du chef du cartel de Medellin, les animaux se sont échappés et se sont installés le long des berges de la Magdalena, où ils ont perturbé l'écosystème de ce fleuve et ont attaqué des pêcheurs. Ils sont aujourd'hui considérés comme une espèce invasive, ce qui a poussé le gouvernement à approuver cette année un plan visant à en abattre environ 80, après l'échec des tentatives de contrôle de leur reproduction par stérilisation.

La Colombie compte environ 200 hippopotames vivant à l'état sauvage. Selon le ministère de l'Environnement, ils sont tous issus de l'introduction de ces animaux par le baron de la drogue Pablo Escobar, abattu par les forces de l'ordre en 1993.