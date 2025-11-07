DE
Après une agression en pleine rue
La présidente du Mexique déclare la guerre au harcèlement sexuel

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum lance un plan national contre les violences sexuelles, après avoir elle-même été agressée en pleine rue. Elle veut harmoniser les lois des 32 Etats, faciliter les plaintes et garantir justice aux femmes victimes.
Claudia Sheinbaum dévoile un plan pour renforcer les plaintes et sanctions face aux violences sexuelles au Mexique.
La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a présenté jeudi un plan visant à encourager les plaintes et les sanctions contre les violences sexuelles, subies par des milliers de femmes chaque année et par la dirigeante elle-même cette semaine. La présidente Sheinbaum a annoncé mercredi avoir porté plainte après une agression en pleine rue dans la capitale mardi, alors qu'elle se rendait à un événement public et saluait des sympathisants.

Un homme a passé son bras autour de l'épaule de la présidente et lui a touché la hanche et la poitrine, tout en tentant de l'embrasser dans le cou. La responsable de gauche, au pouvoir depuis octobre 2024, a déposé plainte pour «harcèlement sexuel» contre son agresseur, identifié et arrêté quelques heures après les faits par la police de Mexico et accusé de deux autres agressions le même jour.

Le délit de «harcèlement sexuel» englobe les attouchements, dans le code pénal de la capitale Mexico, qui dispose de l'une des législations les plus avancées du pays. Il punit tout comportement de nature sexuelle, même sans contact physique, causant un dommage psychosocial à la victime ou portant atteinte à sa dignité, avec des peines pouvant aller jusqu'à six ans de prison.

Plus de 25'000 plaintes depuis janvier

Claudia Sheinbaum a ordonné d'harmoniser les législations des 32 Etats qui composent le Mexique afin de garantir que ces comportements puissent être partout poursuivis pénalement. «Que ce qui s'est passé serve à ce que les femmes ne se sentent pas seules face à une situation» comparable, a déclaré la présidente en conférence de presse jeudi. «Pour cela, il doit y avoir des institutions et un gouvernement qui les soutiennent».

Plus de 25'000 plaintes pour «harcèlement sexuel» ont été enregistrées dans le pays depuis le début de l'année, a indiqué Citlalli Hernandez, responsable du ministère de la Femme. Et ce alors même que de nombreuses femmes n'osent pas signaler ces faits à la police, par crainte de ne pas être prises au sérieux.

La présidente Sheinbaum a appelé de ses voeux un système d'enregistrement des plaintes «rapide, efficace, et qui permette de rendre véritablement justice», à l'échelle du pays. Le harcèlement de rue et les attouchements dans les espaces publics sont très répandus au Mexique. En réponse, les autorités ont créé ces dernières années des espaces réservés aux femmes dans les transports publics, notamment à Mexico.

Une peur partagée

«Je crois que toutes les femmes ici au Mexique ont vécu quelque chose de similaire à un moment donné», déclare Yunué Valera, une étudiante de 23 ans interrogée par l'AFP dans les rues de la capitale. Elle assure ne pas connaître une seule femme «qui n'ait subi une quelconque forme de harcèlement dans le métro, dans la rue, dans les transports, en rentrant chez elle, en allant faire ses courses».

De nombreuses Mexicaines disent également choisir soigneusement leurs vêtements. «Depuis toute petite, j'ai vécu des choses comme ça, je ne porte pas de robes dans la rue pour cette raison (...) souvent les gens disent que c'est de votre faute à cause de la façon dont vous vous habillez», déplore Yunué Valera.

Brenda Martinez, une vendeuse de café de 29 ans, est attentive à sa tenue pour les mêmes raisons et se dit inquiète pour sa fille de treize ans. Si les réformes de la dernière décennie dans la capitale ont permis d'encourager les plaintes, les poursuites et les condamnations des auteurs des faits ne suivent pas toujours.

