Israël détruit la maison d'un Palestinien tué en Cisjordanie

L'armée israélienne a détruit mardi la maison d'un Palestinien tué lors d'affrontements meurtriers survenus en juillet dans le village de Tell, en Cisjordanie occupée, ont indiqué des sources locales et l'armée à l'AFP.

Un colon israélien, un soldat et quatre Palestiniens, dont l'homme dont la maison a été démolie, ont été tués lors des affrontements qui avaient éclaté après qu'un groupe de colons avait pénétré le village de Tell, près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie.

«Vers 08h15, l'armée israélienne a fait exploser l'appartement où le martyr Farouq Ramadan vivait avec son épouse et leurs cinq filles», a dit le maire de Tell, Walid Zaidan. Selon lui, une trentaine de véhicules militaires israéliens et des équipes du génie sont entrés dans le village lundi soir, évacuant les habitants d'une trentaine de maisons situées autour du domicile de Farouq Ramadan avant sa démolition.

Des journalistes de l'AFP sur place ont vu des ingénieurs de l'armée installer les dispositifs avant de faire exploser l'appartement où il vivait, au deuxième étage de l'immeuble. L'armée israélienne a confirmé dans un communiqué. Selon la station de radio militaire Galei Tsahal, la démolition a été effectuée dans un «délai sans précédent» - moins de deux semaines après les faits.

Source: AFP