Israël détruit la maison d'un Palestinien tué en Cisjordanie
L'armée israélienne a détruit mardi la maison d'un Palestinien tué lors d'affrontements meurtriers survenus en juillet dans le village de Tell, en Cisjordanie occupée, ont indiqué des sources locales et l'armée à l'AFP.
Un colon israélien, un soldat et quatre Palestiniens, dont l'homme dont la maison a été démolie, ont été tués lors des affrontements qui avaient éclaté après qu'un groupe de colons avait pénétré le village de Tell, près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie.
«Vers 08h15, l'armée israélienne a fait exploser l'appartement où le martyr Farouq Ramadan vivait avec son épouse et leurs cinq filles», a dit le maire de Tell, Walid Zaidan. Selon lui, une trentaine de véhicules militaires israéliens et des équipes du génie sont entrés dans le village lundi soir, évacuant les habitants d'une trentaine de maisons situées autour du domicile de Farouq Ramadan avant sa démolition.
Des journalistes de l'AFP sur place ont vu des ingénieurs de l'armée installer les dispositifs avant de faire exploser l'appartement où il vivait, au deuxième étage de l'immeuble. L'armée israélienne a confirmé dans un communiqué. Selon la station de radio militaire Galei Tsahal, la démolition a été effectuée dans un «délai sans précédent» - moins de deux semaines après les faits.
Source: AFP
Trump assure que sa relation avec Netanyahu est «très bonne» en dépit des désaccords sur Gaza
Donald Trump a assuré lundi que sa relation avec Benjamin Netanyahu restait «très bonne», après que ce dernier a rejeté la dernière feuille de route américaine pour Gaza.
Le Premier ministre israélien avait déjà exprimé des réticences sur ce texte censé lancer la deuxième étape du plan de paix.
L’armée israélienne «n’effectuera aucun retrait tant que le Hamas ne sera pas véritablement désarmé», a déclaré Benjamin Netanyahu, qui tente de donner des gages à ses alliés d’extrême droite avant de délicates élections législatives en septembre.
Il a qualifié le président américain de «plus grand ami d’Israël à la Maison Blanche», tout en faisant comprendre qu’il était prêt à lui tenir tête: «Ils ont des idées, certaines nous conviennent et d’autres non, et nous savons défendre nos positions sur ces questions.»
Source: AFP
Netanyahu tente de sécuriser sa réélection au détriment d'un accord à Gaza
Confronté à un plan pour Gaza édicté par les Etats-Unis à l'approche d'élections susceptibles de mettre fin à sa longue carrière, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dû choisir entre satisfaire son allié américain ou sa base électorale de droite.
Son arbitrage, le rejet public, au bout d'une semaine, de la feuille de route américaine pour ménager ses alliés d'extrême droite, risque au final de ne satisfaire personne. Elle constitue, selon des analystes, une victoire tactique et d'image pour le Hamas, qui a lui accepté le plan prévoyant son désarmement, sans jusque là lancer aucune mesure en ce sens.
Netanyahu, qui a bâti sa longue carrière politique sur des positions intransigeantes en matière de sécurité, avait dans un premier temps exprimé ses inquiétudes, mais avec modération, envers le plan, salué par Donald Trump comme un «jalon historique» vers la fin de la guerre à Gaza.
Mais suite à une levée de boucliers de l'extrême droite, il a finalement rejeté dimanche lors d'une réunion du cabinet cette feuille de route en 15 points, prévoyant à terme un retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza.
Netanyahu, qui a occupé plus longtemps que tout autre le poste de Premier ministre d'Israël et peine à s'assurer la confiance de l'extrême droite alors qu'il brigue un nouveau mandat lors des législatives du 27 octobre est par nature «un procrastinateur», estime Yossi Mekelberg, expert de la politique israélienne au groupe de réflexion londonien Chatham House. Son calcul est de rameuter les électeurs en se posant comme «le seul rempart capable d'arrêter le Hamas», ajoute-t-il.
Source: AFP
Le plan rejeté par Netanyahu est «la seule voie à suivre», affirme le haut représentant pour Gaza
Le plan américain pour Gaza rejeté par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est «la seule voie à suivre» pour éviter une attaque similaire à celle du 7 octobre 2023, a estimé dimanche le représentant du «Conseil de paix» pour le territoire palestinien, Nikolaï Mladenov.
«L'option que nous proposons aujourd'hui est la seule voie à suivre qui garantisse que cette tragédie ne se reproduise pas», a déclaré Nikolaï Mladenov, lors d'un entretien accordé à la chaîne de télévision israélienne Channel 12.
Source: AFP
Le Hamas appelle les Américains à faire pression sur Netanyahu
La Hamas a appelé dimanche Washington à faire pression sur Benjamin Netanyahu, pour qu'il revienne sur son rejet de la dernière feuille de route américaine censée lancer la deuxième étape du plan de paix à Gaza, selon un responsable du mouvement islamiste palestinien.
«Nous attendons des médiateurs et du garant américain qu'ils fassent pression sur Netanyahu et son gouvernement afin qu'ils respectent la feuille de route et n'entravent pas le processus pour des raisons de politique intérieure ou électorale», a affirmé ce responsable à l'AFP.
Source: AFP
Netanyahu rejette le plan américain pour Gaza
Israël «rejette» la dernière feuille de route américaine acceptée par le Hamas, censée lancer la deuxième étape du plan de paix à Gaza, a annoncé dimanche le Premier ministre Benjamin Netanyahu, conditionnant tout retrait israélien à un «véritable» désarmement du mouvement islamiste.
«Israël rejette le document en 15 points« présenté fin juillet par le «Conseil de Paix» de Donald Trump, et son armée «n'effectuera aucun retrait (du territoire palestinien, NDLR) tant que le Hamas ne sera pas véritablement désarmé», a déclaré Benjamin Netanyahu lors d'une réunion du cabinet.
Source: AFP
Le Hamas redit être prêt à mettre en oeuvre le plan américain pour Gaza
Le mouvement islamiste palestinien Hamas a déclaré samedi qu'il restait prêt à mettre en oeuvre le plan de paix pour Gaza soutenu par les Etats-Unis, appelant à faire pression sur Israël, qui n'a pas accepté la dernière feuille de route.
Celle-ci, récemment annoncée par le président américain Donald Trump, porte sur la deuxième étape du plan et lie le désarmement du Hamas à un retrait progressif des troupes israéliennes du territoire palestinien.
«Le Hamas et les autres factions ont confirmé aux médiateurs leur disposition (...) à passer à la deuxième phase, à condition qu'Israël donne son aval et commence à appliquer l'accord», a déclaré un responsable du mouvement à l'AFP.
Le Hamas «exhorte l'administration américaine à exercer des pressions sur Israël pour l'obliger à respecter l'accord», a-t-il ajouté sous couvert d'anonymat.
Source: AFP
L'Ouganda autorise le déploiement de ses troupes à Gaza
Jeudi, le Parlement ougandais a adopté une motion «soutenant le déploiement d'un contingent des Forces de défense du peuple d'Ouganda au sein d'une force de stabilisation dans la bande de Gaza à l'invitation du président des Etats-Unis». «Je suis très fier en tant qu'Ougandais que l'armée ougandaise soit vue comme l'ancre de la stabilité dans une mer de turbulences, au niveau régional et maintenant mondial», a réagi au Parlement le général Henry Matsiko, un des députés représentant l'armée.
«Comment se fait-il que ce soit le président des Etats-Unis qui invite et propose cette force internationale de stabilisation?», s'est de son côté interrogé le député indépendant Karim Masaba. «La question du déploiement de nos soldats dans un endroit très risqué comme Gaza, où Israël frappe à tout moment, ne peut pas être simplement expédiée ici à la légère», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Des colons israéliens attaquent un hameau dans le sud de la Cisjordanie
Des colons israéliens ont attaqué un hameau palestinien du sud de la Cisjordanie, blessant des habitants et détruisant des maisons et son unique source d'électricité, ont rapporté jeudi des résidents et l'armée israélienne. Au total, cinq personnes ont été blessées dans l'attaque survenue tard mercredi, selon des habitants.
Des journalistes de l'AFP présents dans la localité isolée de Khirbet al-Tuba ont vu des bâtiments noircis par le feu et la fumée, l'intérieur de trois maisons complètement ravagé par les flammes, ainsi que des graffitis en hébreu sur les structures restantes.
Radwane Abou Jundi, dont la maison a été brûlée, a raconté à l'AFP qu'une quarantaine de colons avaient attaqué le hameau et que sa femme et sa fille avaient été blessées. «Les colons ont commencé à lancer des pierres», a-t-il dit. «Ensuite ils ont commencé à pulvériser quelque chose et à mettre le feu à la pièce».
Source: AFP
L'armée israélienne continuera «d'agir de façon proactive» à Gaza
L'armée israélienne continuera «d'agir de façon proactive» dans la bande de Gaza, a prévenu mercredi son chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, promettant de «continuer à poursuivre ceux qui sont responsables» de l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas islamiste palestinien.
«L'armée israélienne continuera d'agir de manière proactive et conformément au principe que nous avons établi: dans toutes les situations, protéger les localités et les habitants, et préserver leur sécurité. Nous ne permettrons pas qu'une menace se forme à nos frontières, comme celle que nous avons connue le 7 octobre» 2023, a dit Eyal Zamir, lors d'une visite à ses troupes dans le territoire palestinien, selon un communiqué militaire.
Source: AFP