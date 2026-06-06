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Après 39 morts
Des mesures sanitaires à cause d'une épidémie de choléra au Nigeria

Dans l’Etat de Borno au Nigeria, une épidémie de choléra a fait au moins 39 morts et plus de 4'000 malades en quelques semaines. Pour stopper le désastre, la police locale déploie ses forces pour imposer un nettoyage obligatoire de l'espace public.
Publié: il y a 28 minutes
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La police nigériane a annoncé samedi la mise en oeuvre de mesures sanitaires dans l'Etat de Borno, où une épidémie de choléra a fait des dizaines de morts.
Photo: IMAGO/MiS

La police nigériane a annoncé samedi la mise en oeuvre de mesures sanitaires dans l'Etat de Borno, dans le nord-est du pays, où une épidémie de choléra a fait des dizaines de morts. Ces dernières semaines, au moins 39 personnes sont décédées des suites de cette maladie transmise par l'eau dans l'Etat de Borno, et au moins 4'204 personnes ont été infectées, selon les derniers chiffres des autorités sanitaires locales.

L'épidémie est concentrée dans la capitale de l'Etat, Maiduguri, et dans le district de Jere qui l'entoure, selon les autorités. Le chef de la police de l'Etat «a ordonné la pleine mise en oeuvre de l'exercice mensuel d'assainissement de l'environnement», a déclaré le commandement de la police de Borno dans un communiqué publié vendredi soir.

«Les résidents sont donc invités à participer activement à cet exercice en nettoyant leurs maisons, leurs locaux commerciaux, leurs canaux de drainage et les alentours», ajoute le communiqué. «Pour garantir le respect des consignes, du personnel de police et d'autres acteurs concernés seront déployés à des endroits stratégiques dans tout l'Etat pendant la période d'assainissement.»

Parallèlement, le gouvernement du Borno a mis en place des centres de traitement dédiés. Le choléra se transmet par l'eau et les aliments contaminés par des bactéries et peut provoquer déshydratation et diarrhée.

Le traitement moderne des eaux usées a quasiment éradiqué la maladie dans la plupart des pays riches. Cependant, les conflits et la pauvreté dans l'Etat de Borno, épicentre d'une insurrection djihadiste de longue date, constituent des facteurs majeurs de risque de résurgence.

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