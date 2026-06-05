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A l'invitation de Kim Jong Un
Xi Jinping en visite historique en Corée du Nord après six ans d’absence

Xi Jinping se rendra en Corée du Nord lundi et mardi, pour sa première visite depuis 2019. Les médias d’Etat chinois annoncent ce déplacement à l’invitation de Kim Jong Un. La visite d’Etat aura lieu les 8 et 9 juin.
Publié: 04:27 heures
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Dernière mise à jour: 04:45 heures
Xi Jinping effectuera lundi et mardi une visite en Corée du Nord, sa première depuis 2019.
Photo: Maxim Shemetov/Pool Reuters via AP
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AFP Agence France-Presse

Le dirigeant chinois Xi Jinping se rendra en Corée du Nord lundi et mardi, sa première visite depuis 2019 dans ce pays allié, ont annoncé vendredi les médias d'Etat chinois. «A l'invitation de Kim Jong Un (...) Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine, effectuera une visite d'Etat en République populaire démocratique de Corée les 8 et 9 juin», a annoncé la chaîne de télévision chinoise CCTV.

Pékin est un soutien diplomatique et politique essentiel pour la Corée du Nord, l'un des pays les plus isolés au monde et soumis à de lourdes sanctions internationales. La Chine est également le principal partenaire commercial de Pyongyang et représentait 20% de son commerce extérieur l'an dernier.

Mais les visites de dirigeants chinois en Corée du Nord sont rares. Le dernier déplacement de Xi Jinping dans le pays remonte à 2019. Il s'agissait de la première visite de ce type depuis celle de son prédécesseur Hu Jintao en 2005.

Kim Jong Un s'était de son côté rendu à Pékin en septembre, invité aux côtés du président russe Vladimir Poutine à l'occasion d'un défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde guerre mondiale. L'agence d'Etat nord-coréenne KCNA a confirmé la visite, sans donner plus de détail.

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