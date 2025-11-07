DE
FR

Sous le regard de Xi Jinping
La Chine inaugure son troisième porte-avions, symbole de sa puissance navale

La Chine a mis en service son troisième porte-avions, le Fujian, en présence de Xi Jinping. Plus avancé que ses prédécesseurs, il dispose d’un système de catapultage électromagnétique, rivalisant avec les navires américains.
Publié: il y a 17 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
Partager
Écouter
Les porte-avions chinois Shandong et Fujian à la base navale de Yulin, près de Sanya, en Chine.
Photo: AP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Chine a mis en service son troisième porte-avions lors d'une cérémonie en présence du président Xi Jinping, marquant un jalon crucial dans la modernisation de sa marine face aux Etats-Unis, a rapporté l'agence Chine Nouvelle vendredi. Le Fujian, bien plus moderne et plus puissant que ses deux prédécesseurs, est équipé d'un système de catapulte qui lui permet de propulser une plus grande variété d'avions, et offre un meilleur rayon d'action que ses prédécesseurs, selon cette source.

A lire aussi
Moscou et Pékin font des essais nucléaires, «mais ils n'en parlent pas»
Selon Donald Trump
Moscou et Pékin font des essais nucléaires, «mais ils n'en parlent pas»
La Chine joue un double jeu et Trump tombe dans le panneau
Analyse
Poutine tire les ficelles
La Chine joue un double jeu et Trump tombe dans le panneau

Le seul autre porte-avions actuellement équipé de ce système est le Gerald R. Ford, de la marine américaine. Après la cérémonie de mise en service qui s'est tenue mercredi sur l'île tropicale de Hainan (sud), «Xi Jinping est monté à bord du Fujian (...) et s'est informé du développement des capacités de combat du système de porte-avions ainsi que de la construction et l'application du système de catapultage électromagnétique», a rapporté Chine Nouvelle.

Toujours derrière les Américains

Le Fujian, à propulsion conventionnelle (et non nucléaire), est le plus grand et le plus avancé des porte-avions chinois. La Chine dispose de deux porte-avions en service actif: le Liaoning, acheté à l'Ukraine en 2000, et le Shandong, premier porte-avions à avoir été construit en Chine, mis en service en 2019.

Mais ils n'ont pas le degré de technicité du Fujian: dépourvus de catapultes, ils sont équipés d'une rampe de type «tremplin», qui ne permet pas aux avions de décoller avec autant de puissance. Cela les contraint à emporter moins d'armes et de carburant.

Engagé dans une rivalité navale avec Washington en mer de Chine méridionale et autour de Taïwan, Pékin reste toutefois sensiblement derrière les Américains en termes de capacité de projection, soulignent la plupart des analystes

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus