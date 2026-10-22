AFP Agence France-Presse
Un séisme de magnitude 7 a frappé la Chine jeudi soir, dans la région du Tibet, selon l'agence de sismologie américaine (USGS), sans qu'aucune victime n'ait été signalée dans un premier temps.
L'épicentre du séisme, qui s'est produit à 22h33 locales (14h33 GMT), se situe à quelque 190 kilomètres est-nord-est de Nagchu et à 390 kilomètres au nord-est de Lhassa.
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