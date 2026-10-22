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Pas de victime pour l'instant
Un séisme de magnitude 7 frappe le Tibet

Un puissant séisme de magnitude 7 a secoué le Tibet jeudi soir à 22h33 locales. L'épicentre se trouvait à 190 km de Nagchu. Aucun blessé signalé pour l'instant, selon l'USGS.
Publié: il y a 2 minutes
Un séisme de magnitude 7 a frappé la Chine jeudi soir, dans la région du Tibet.
Photo: imago/imagebroker
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AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 7 a frappé la Chine jeudi soir, dans la région du Tibet, selon l'agence de sismologie américaine (USGS), sans qu'aucune victime n'ait été signalée dans un premier temps.

L'épicentre du séisme, qui s'est produit à 22h33 locales (14h33 GMT), se situe à quelque 190 kilomètres est-nord-est de Nagchu et à 390 kilomètres au nord-est de Lhassa.

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