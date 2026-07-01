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Une vidéo montre le gouffre de Xiaozhai en Chine
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Plus de 500 mètres de large:Une vidéo montre le gouffre de Xiaozhai en Chine

Deux fois la Tour Eiffel!
Une forêt souterraine à 600 mètres de profondeur

Avec ses 626 mètres de profondeur et ses 527 mètres de largeur, le «Heavenly Pit» est la plus grande doline du monde. Cette merveille naturelle chinoise reste un mystère géologique.
Publié: il y a 23 minutes
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En Chine, se trouve le gouffre le plus profond du monde.
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Nikolina Pantic

Un gazouillis d’oiseau se fait entendre, puis, soudain, le regard se pose sur un paysage qui semble tout droit sorti d’un film hollywoodien. Des falaises calcaires hautes de plusieurs mètres jaillissent de la végétation dense, tandis que des nappes de brume s'accrochent aux parois escarpées. On a l’impression d’être en plein cœur d’un film «Avatar». Mais cet endroit existe vraiment.

Non loin de Chongqing, une métropole chinoise de plusieurs millions d’habitants, se cache l’une des merveilles naturelles les plus spectaculaires au monde: «Xiaozhai Tiankeng». Ce gigantesque gouffre porte le nom de «Heavenly Pit» – la fosse céleste. Ce nom n’est pas le fruit du hasard.

Un mystère pour les chercheurs

Force est de constater que, pour de nombreux Suisses, l’idée de se rendre en Chine pour y découvrir la nature peut sembler surprenante. Mais quiconque se tient au fond de la plus grande et la plus profonde doline du monde comprend aussitôt que le voyage en vaut la peine.

Avec ses 626 mètres de profondeur et ses 527 mètres de largeur, elle est si impressionnante que la Tour Eiffel pourrait y tenir deux fois. À elle seule, sa largeur équivaut à plus de cinq terrains de football côte à côte.

Pour la population locale, cette doline n’est pas une nouvelle. Ce n'est toutefois qu'en 1994, qu'elle est officiellement découverte par le «monde extérieur», comme l'explique la BBC. Au pied de la doline, s’étend un réseau de grottes que des chercheurs britanniques ont tenté de cartographier. À ce jour, le «Heavenly Pit» demeure une énigme géologique.

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Lors de la saison des pluies, une cascade se déverse dans la doline, provoquant de puissants courants. De fait, après cinq tentatives en dix ans, le groupe de recherche a finalement renoncé à cartographier la gorge.

2800 marches vers un univers caché

Encaissée dans les profondeurs, le forêt mystérieuse est particulièrement impressionnante. Il faut environ 2800 marches pour parvenir jusqu'à elle. Pas à pas, un monde caché se révèle, doté de son propre écosystème et traversé par une rivière longue de 8,5 kilomètres.

Un véritable paradis pour les amateurs de plein air. Lorsque le «Heavenly Pit» se dévoile et qu’une brume envoûtante enveloppe cette forêt vierge unique, même les Suisses, pourtant habitués aux panoramas grandioses, peinent à en croire leurs yeux.

Végétation exceptionnelle

La gorge karstique ne cesse de surprendre les scientifiques. Une étude publiée dans le «Chinese Journal of Plant Ecology» révèle que les plantes de cet écosystème forestier souterrain présentent des concentrations en nutriments exceptionnellement élevées et croissent nettement plus vite que celles de la surface.

Fougères, mousses ou encore ginkos: plus de 1200 espèces végétales poussent ici, créant un climat frais et humide. Faiblement exposée à la lumière du jour, la gorge a vu sa végétation s’adapter en ajustant sa teneur en nutriments.

La Chine, terre des tiankeng

Bien que ce gouffre soit le plus vaste de son genre, il n’est pas unique: il appartient au groupe de Dashiwei-Tiankeng, qui comprend 28 autres dolines. La région autonome du Guangxi Zhuang abrite environ 30 % des zones de Tiankeng du monde entier.

Selon le «Courrier de l’Unesco», on recense environ 300 dolines de type Tiankeng dans le monde. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Malaisie ou la Croatie possèdent également de tels phénomènes naturels, mais c'est en Chine que se trouve les deux tiers d'entre eux.

Alors qu’au-dessus de la doline, un oiseau se remet à gazouiller, un monde digne de la science-fiction se dérobe sous ses pieds , né pourtant il y a des millénaires.

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