Une crue soudaine a frappé le site touristique de Shuangshimen en Chine le 26 juillet, faisant 25 morts et 23 blessés. La commission nationale chinoise supervise l'enquête sur cette tragédie liée aux extrêmes climatiques.

Le bilan de la crue dévastatrice en Chine monte à 25 morts

Le bilan de la crue dévastatrice en Chine monte à 25 morts

Une semaine après la catastrophe

AFP Agence France-Presse

Le bilan de la crue soudaine qui a frappé il y a une semaine un site touristique du nord-ouest de la Chine passe de 10 à 25 morts, a indiqué un média d'Etat dimanche. La crue, qui a fait aussi 23 blessés, a ravagé le 26 juillet la zone touristique de Shuangshimen, un site très prisé des promeneurs et campeurs en été.

En plus du bilan, l'agence officielle Chine nouvelle a rapporté que la commission nationale chinoise de prévention des catastrophes annonçait vouloir superviser l'enquête sur la catastrophe. La Chine a été durement touchée par des conditions météorologiques extrêmes cet été.