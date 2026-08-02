Le bilan de la crue dévastatrice en Chine monte à 25 morts

AFP Agence France-Presse
Le bilan de la crue soudaine qui a frappé il y a une semaine un site touristique du nord-ouest de la Chine passe de 10 à 25 morts, a indiqué un média d'Etat dimanche. La crue, qui a fait aussi 23 blessés, a ravagé le 26 juillet la zone touristique de Shuangshimen, un site très prisé des promeneurs et campeurs en été.
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En plus du bilan, l'agence officielle Chine nouvelle a rapporté que la commission nationale chinoise de prévention des catastrophes annonçait vouloir superviser l'enquête sur la catastrophe. La Chine a été durement touchée par des conditions météorologiques extrêmes cet été.
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