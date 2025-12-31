Depuis 2023, plus de deux millions de demandes d'aide ont été déposées par d'anciens combattants russes. Celles-ci concernent notamment les prothèses, les soins médicaux et le soutien aux familles endeuillées.

Des millions de soldats russes réclament des prothèses

Angela Rosser et BliKI

Mardi soir, le Kremlin a publié de nouvelles données sur les victimes de guerre, les besoins en prothèses et les mesures de soutien aux anciens combattants et aux survivants, comme l'ont rapporté plusieurs médias.

Cette publication est le résultat d'une rencontre entre le président Poutine et la vice-ministre de la Défense, Anna Tsiwilewa, responsable de l'aide aux anciens combattants. «En deux ans et demi, nous avons reçu 2,3 millions de demandes d'assistance», a-t-elle expliqué.

Diagnostics compromis

Les demandes concernent l'aide financière, le soutien juridique, les soins médicaux et, surtout, les prothèses modernes. La vice-ministre a souligné que le nombre élevé de mutilés de guerre avait changé l'image sociale des personnes en situation de handicap. «De fait, le secteur des prothèses a considérablement évolué au cours des dix-huit derniers mois», a-t-elle ajouté.

Autre détail alarmant: sur les 65'000 soldats de retour du front qui se sont soumis à un examen médical volontaire, 55'000 présentaient des problèmes de santé. Selon Anna Tsivileva, beaucoup d'anciens combattants ne portent pas attention à leur santé, ce qui compromet le diagnostic de potentielles maladies.

Logements inadaptés

Un thème majeur de la réunion concernait le soutien aux soldats gravement blessés. Outre les prothèses, il a également été question d'aménagements adaptés aux personnes en situation de handicap, notamment des cuisines, des salles de bains et des systèmes domotiques spéciaux. Le problème des invalides de guerre semble si répandu que même les camions doivent être transformés en masse.

Selon un rapport du ministère britannique de la Défense, cité par le «Huffington Post», les vétérans rentrés au pays seraient néanmoins responsables de centaines de crimes violents en Russie, dont quelque 550 morts et de nombreux blessés.