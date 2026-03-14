Le régulateur audiovisuel américain menace de retirer les licences des médias accusés de diffuser des «fake news» sur la guerre au Moyen-Orient. Une intervention qui surgit après des critiques de Donald Trump.

ATS Agence télégraphique suisse

Le principal régulateur américain de l'audiovisuel a menacé les médias américains s'ils venaient à couvrir de manière «déformée» la guerre au Moyen-Orient, après que Donald Trump a fustigé les titres critiques des «médias Fake News».

Depuis son premier mandat, le président américain qualifie régulièrement les publications négatives de «fake news» («fausses informations») et a pris des mesures pour restreindre les accès de la presse depuis son retour au pouvoir.

Brendan Carr, président de la Commission fédérale des communications (FCC), qui supervise les médias américains de la radio, de la télévision et d'internet, a déclaré que les médias «diffusant des canulars et des informations déformées» risquaient de perdre leur droit d'émettre sur les ondes aux Etats-Unis. «La loi est claire. Les diffuseurs doivent agir dans l'intérêt public, et ils perdront leurs licences s'ils ne le font pas», a déclaré Brendan Carr dans un message publié sur X.

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Le régulateur ne pointe aucun média en particulier, mais il fait référence à un message publié par Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, dans lequel le président dénonçait «un titre intentionnellement trompeur des Fake News Médias» concernant cinq avions ravitailleurs touchés par des frappes iraniennes en Arabie saoudite.

«Scandaleux»

La Foundation for Individual Rights in Education (FIRE), organisation américaine de défense de la liberté d'expression, a qualifié l'avertissement «autoritaire» de M. Carr de «scandaleux».

«Lorsque le gouvernement exige que la presse devienne le porte-parole de l'État sous la menace de sanctions, c'est que quelque chose ne va vraiment pas», a-t-elle déclaré sur X en réponse au message de Brendan Carr.

Depuis qu'Israël et les Etats-Unis ont lancé leurs premières frappes contre l'Iran le 28 février, Donald Trump et le patron du Pentagone Pete Hegseth ont régulièrement qualifié les articles critiques de «Fake News».

Affaire Kimmel

Vendredi, Pentagone et Maison Blanche ont tous deux interpellé la chaîne CNN au sujet de sa couverture de la crise iranienne, après la diffusion d'un reportage suggérant que Washington avait sous-estimé la capacité de l'Iran à perturber le trafic pétrolier dans le détroit d'Ormuz. «Cet article est à 100% une FAKE NEWS», a indiqué la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt dans un message sur X.

L'année dernière, M. Carr avait menacé de retirer la licence de diffusion de la chaîne ABC à la suite de commentaires formulés par l'animateur Jimmy Kimmel au sujet de l'assassinat du militant d'extrême droite Charlie Kirk. ABC avait brièvement retiré l'émission de Kimmel de l'antenne, ce qui avait suscité un tollé général avant que l'émission ne revienne à l'antenne.