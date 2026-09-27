A Shanghai, la Suisse termine 3e mondiale aux WorldSkills 2026. Les 42 jeunes Helvètes ont remporté 12 médailles, tandis que le Neuchâtelois Augustin Mettraux décroche le bronze en menuiserie.

La Suisse troisième aux championnats du monde des métiers

La Suisse troisième aux championnats du monde des métiers

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction La Suisse décroche la 3e place mondiale et la 1re en Europe aux WorldSkills à Shanghai, avec 42 jeunes compétiteurs. Ils remportent 12 médailles, dont 4 en or, et atteignent leurs objectifs fixés par SwissSkills

Le Neuchâtelois Augustin Mettraux gagne le bronze en menuiserie, seul médaillé romand. Il s'était préparé intensivement depuis mars avec l'expert Loïc Santschi

Avec 42 participants, la délégation suisse s'est mesurée à 1400 concurrents de 60 pays dans 38 métiers. Chaque talent a investi environ 1000 heures d'entraînement

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse termine meilleur pays d'Europe et troisième mondial aux WorldSkills, les championnats du monde des métiers qui se sont terminés dimanche à Shanghai. Les 42 jeunes Helvètes ont remporté 12 médailles, dont quatre en or.

Seules la Chine et la Corée du Sud font mieux que la Suisse, selon le classement transmis dans un communiqué de SwissSkills dimanche. Forte de 42 compétiteurs et compétitrices, l'équipe nationale a atteint ainsi les deux objectifs qu’elle s’était fixés: les titres de «Top 3 mondial» et «Best of Europe».

Aux quatre médailles d'or remportées s'ajoutent deux d'argent et six de bronze. Vingt-trois autres jeunes professionnels reçoivent une «Medal of Excellence».

Un seul apprenti de Suisse romande figure parmi les médaillés. Augustin Mettraux, de Fontainemelon (NE) a décroché le bronze en menuiserie. Déjà médaillé d’or aux SwissSkills 2025, le jeune Carougeois Eliott Vadi obtient une 4e place en bijouterie-joaillerie.

Meilleur apprenti en menuiserie de Suisse en 2025 (et troisième en ébénisterie), Augustin Mettraux, âgé de 20 ans s'entraînait depuis mars sous la conduite de Loïc Santschi, qui a participé à la dernière édition des WorldSkills. Le jeune homme visait une médaille à Shanghai, déclarait-il cet été dans Arc Info.

Trois Romands ont fait partie de la délégation suisse en Chine durant les quatre jours de compétition. Au total, les 42 jeunes Suisses se sont mesurés à quelque 1400 participants de plus de 60 pays, dans 38 branches différentes au plus grand championnat du monde des métiers.

«Pour chaque talent, cela représente environ 1000 heures d’entraînement, indispensables pour se frayer un chemin jusqu’au sommet de l’élite mondiale et faire rayonner la formation professionnelle suisse au niveau international», indique la Fondation SwissSkills.