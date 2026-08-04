La Suisse appelle les Européens à agir ensemble

La crise migratoire à Ceuta montre à quel point il est important d’agir ensemble contre la migration irrégulière, estime la Suisse. La Confédération a participé mardi à la réunion d'urgence des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne sur les arrivées de migrants dans l'enclave espagnole.

Il est essentiel de faire la lumière sur les faits qui se sont produits le week-end dernier et d’adopter une approche commune pour endiguer la migration irrégulière et lutter contre les causes de l’exil, a indiqué le Département fédéral de justice et police (DFJP).

La Suisse invite par ailleurs les pays de l’espace Schengen à engager un dialogue avec le Maroc, comme elle le fait déjà activement, ajoute-t-il.

Selon le DFJP, il n'y a eu à aucun moment des indices laissant supposer que les événements de Ceuta pourraient entraîner une augmentation des entrées irrégulières en Suisse. Ceuta se trouve en effet en dehors de l’espace Schengen.

Source: ATS