Ces mystérieux actifs qui font la fortune du Vatican

L’État de la Cité du Vatican se finance sans recourir aux impôts. Ses ressources? Des dons, des revenus immobiliers et les recettes des musées. Le Saint-Siège reste très secret sur le sujet, malgré les engagements du défunt pape François pour plus de transparence.

1/5 Le Saint-Siège est assis sur un patrimoine immobilier. Photo: imago images/Andreas Neumeier

Milena Kälin

Le défunt pape François était considéré comme un grand critique du capitalisme. Il s'était d'ailleurs engagé pour plus de transparence dans l'économie et les finances du Saint-Siège. François a partiellement réussi son défi. Avec l'introduction d'une nouvelle loi, le défunt pape a créé des instances centrales de surveillance en termes de finance. Il a ainsi retiré certains pouvoirs aux cardinaux et a introduit davantage de compétences professionnelles dans les finances du Vatican.

L'État de la Cité du Vatican et le Saint-Siège sont deux entités à distinguer. Le second est l'instance centrale de gouvernement de l'Église catholique dans le monde et a fondé l'État du Vatican en 1929 avec l'Italie.

Musées et biens immobiliers

Jusqu'ici, le Saint-Siège était resté très discret sur ses finances. Dans un maigre rapport financier de 2023, on peut lire qu'il génère lui-même 42% de ses revenus. Et ceci grâce aux entrées dans les musées du Vatican. En 2023, ces derniers ont accueilli plus de 6,7 millions de visiteurs. Le prix du billet est fixé à 20 euros.

Avec ses biens immobiliers, le Saint-Siège gagne jusqu'à 101,7 millions d'euros, soit la moitié des revenus qu'il génère lui-même. L'Administration du Patrimoine du Siège Apostolique (APSA) est responsable de plus de 5000 biens immobiliers et de nombreux titres, qui ont généré un bénéfice de 45,9 millions d'euros en 2023. La valeur de ces biens immobiliers sur le marché n'est toutefois mentionnée nulle part. Mais cela devrait se chiffrer en milliards. L'APSA gère 4249 biens immobiliers rien qu'en Italie, presque tous situés dans la province de Rome, souvent à proximité du Vatican.

En 2023, le Saint-Siège a loué un cinquième des biens immobiliers aux prix du marché. 10% étaient subventionnés, les autres ne généraient aucun loyer, écrit le portail Vatican News. Mais le potentiel de revenus locatifs est là. Les logements gratuits pour les collaborateurs ont été supprimé en mars 2023. S'il vendait les biens immobiliers, le Saint-Siège serait assis sur une fortune de plusieurs milliards. En 2017, les experts estimaient la fortune totale du Vatican à 12 milliards d'euros. Entre-temps, ce chiffre aurait augmenter. A l'étranger, notamment à Londres, Paris, mais aussi à Genève et Lausanne, le Saint-Siège possède encore 1200 biens immobiliers. Leur valeur? Egalement un secret.

De moins en moins de dons

Près de la moitié des recettes du Saint-Siège proviennent de dons, mais ceux-ci sont en baisse depuis des années. Les Etats-Unis et l'Allemagne ont longtemps été considérés comme de grands donateurs. Pourtant, ces deux pays se montrent aujourd'hui de moins en moins généreux envers l'Eglise. Selon la Conférence centrale catholique romaine de Suisse (RKZ), la Suisse ne verse pas d'argent à Rome en dehors du denier de Saint-Pierre, une collecte de fonds mondiale pour les oeuvres de charité du pape ainsi que les activités du Saint-Siège.

Au final, le Saint-Siège a donc enregistré une perte de 51,2 millions d'euros en 2023. L'État de la Cité du Vatican dispose de sa propre banque, l'Istituto per le Opere di Religione (IOR). Selon le rapport annuel 2023, celle-ci a réalisé un bénéfice de 30,6 millions d'euros et gère au total 5,4 milliards d'avoirs de clients. La banque est donc restée stable depuis 2017.

Bien que François ait réussi à introduire plus de contrôle et de compétence dans le maquis financier du Saint-Siège, on ne peut pas encore parler de transparence, surtout en ce qui concerne les biens immobiliers. Quant à savoir si cela arrivera un jour, cela dépendra du nouveau pape.