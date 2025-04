Un cardinal déchu sème le trouble avant l’élection du pape

Rome en état de siège pour les funérailles du pape

La Ville éternelle, et en son coeur le Vatican, se préparent à accueillir sous haute sécurité des centaines de milliers de fidèles et VIPs, dont le président américain Donald Trump.

Des centaines de milliers de pèlerins vont affluer au Vatican, à Rome. Photo: IMAGO/Italy Photo Press

Chroniquement congestionnée par une noria de voitures, de bus et de deux-roues, la capitale italienne aux légendaires ruelles pavées va être mise sous cloche pendant plusieurs semaines, des obsèques du pontife argentin jusqu'au conclave des cardinaux-électeurs qui se réuniront en mai pour choisir son successeur.

Un cauchemar pour les Romains et les touristes, déjà aux prises avec d'innombrables chantiers et des transports défaillants. La circulation chaotique de Rome, dont les embouteillages proverbiaux occasionnent un concert continu de klaxons, promet de l'être plus encore avec l'arrivée d'environ 150 à 170 délégations étrangères qui seront toutes escortées par les forces de l'ordre.

Dès mercredi, alors que le cercueil du pape François est arrivé dans la basilique Saint-Pierre, la sécurité italienne a bouclé tous les accès autour du Vatican et dans les rues adjacentes. «Toute la zone de Saint-Pierre, et pas seulement, sera sujette à des contrôles très importants», a prévenu le préfet de Rome Lamberto Giannini.

Source: AFP