Raphael Rauch

«Qui entre pape au conclave en sort cardinal», dit un vieil adage Entendez par là: le favori à la succession d'un pape est rarement élu. En théorie, tout catholique célibataire de plus de 35 ans peut devenir le nouveau pontife, mais depuis des siècles, ce sont toujours des cardinaux qui sont élus.





Des noms issus du monde entier tournent depuis plusieurs jours. Toutefois, il est pratiquement exclu qu'un cardinal américain devienne pape en raison des fortes tensions entre le Saint-Siège et l'administration Trump.

Même ceux qui sont trop jeunes ont peu de chances: si l'Ukrainien Mykola Bychok, âgé de 44 ans ou l'Italien Giorgio Marengo, 49 ans, devenaient papes, le pontificat pourrait durer des décennies. Une situation que personne ne souhaite.

Blick présente les neuf candidats les plus prometteurs – et ce qu'ils incarnent:

Pietro Parolin (70 ans)

Pietro Parolin a été nommé secrétaire d'Etat au Saint-Siège par le pape François en 2013. Photo: IMAGO

Le secrétaire d'Etat du Vatican – c’est son titre officiel – a été le numéro deux sous le pontificat de François. Pietro Parolin incarnerait un choix modéré: plus discret, moins agité et plus traditionnel que François. Bien qu’il soit sensiblement plus conservateur, il poursuivrait sans ambiguïté la voie tracée par son prédécesseur.

Pierbattista Pizzaballa (59 ans)

Pierbattista Pizzaballa est devenu cardinal en septembre 2023. Photo: IMAGO

Patriarche latin de Jérusalem, cet Italien incarnerait un puissant appel à la paix au Moyen-Orient. Son âge relativement jeune pourrait toutefois jouer en sa défaveur.

Matteo Maria Zuppi (68 ans)

Matteo Maria Zuppi est président de la conférence épiscopale italienne depuis mai 2022. Photo: IMAGO

Président de la Conférence des évêques d’Italie, il a été chargé par François de missions sensibles, notamment en Ukraine et en Chine.

Péter Erdo (72 ans)

Péter Erdo est primat de Hongrie depuis 2002. Photo: Keystone

Archevêque de Budapest, il serait un choix conservateur face à d'autres candidats européens plus progressistes.

Fridolin Ambongo Besungu (64 ans)

Fridolin Ambongo Besungu est archevêque de Kinshasa depuis novembre 2018. Photo: IMAGO

Archevêque de Kinshasa, il est une figure centrale de l'Eglise africaine. Défenseur des pauvres, critique du néocolonialisme, il s'oppose notamment à la bénédiction des couples homosexuels.

Luis Antonio Tagle (67 ans)

Luis Antonio Tagle a été créé cardinal par Benoît XVI en 2012. Photo: Getty Images

L'ancien archevêque de Manille, aux Philippines, est le visage de l'Eglise d'Asie.

Jean-Marc Aveline (66 ans)

Jean-Marc Aveline a été élu président de la Conférence des Evêques de France le 3 avril 2025. Photo: IMAGO

L'archevêque de Marseille est né en Algérie et est considéré comme un représentant engagé du dialogue des religions.

Mauro Gambetti (59 ans)

Mauro Gambetti est cardinal depuis novembre 2020. Photo: IMAGO

Le pape François a connu ce franciscain lors de voyages à Assise en Italie, la patrie de saint François. En 2021, il a nommé Mauro Gambetti vicaire général pour la Cité du Vatican. Un poste clé en contact avec tous les visiteurs importants du Vatican.

Jean-Claude Hollerich (66 ans)

Jean-Claude Hollerich a présidé la Commission des épiscopat de la communauté européenne entre 2018 et 2023. Photo: imago images

L'archevêque du Luxembourg appartient à l'ordre des jésuites, dont le pape François a fait partie, et a été l'un de ses confidents. Jean-Claude Hollerich est le chouchou des catholiques libéraux. Il s'engage pour des réformes de l'Eglise, par exemple pour les femmes dans les fonctions ecclésiastiques ou pour les personnes queer, mais ne devrait pas être considéré comme éligible pour les cardinaux conservateurs.