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L'engouement est immense
Avis aux fans! Céline Dion ajoute six nouvelles dates de concert à Paris

Six dates supplémentaires de concert ont été ajoutées pour le retour sur scène de Céline Dion à Paris! La star devait initialement se produire dix fois.
Publié: 15:38 heures
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Céline Dion ajoute six nouvelles dates de concert à Paris
Photo: ALICE CHICHE
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AFP Agence France-Presse

Six dates supplémentaires de concert ont été ajoutées aux dix déjà annoncées pour le retour sur scène de Céline Dion, à Paris en septembre et octobre, a annoncé l'équipe de la star mondiale mardi, au premier jour des préventes. Ces nouveaux concerts se tiendront les 18 et 25 septembre, ainsi que les 2, 9, 16 et 17 octobre, est-il indiqué sur le site officiel de la chanteuse québecoise.

Les nouvelles dates portent à 16 le nombre total de concerts prévus à Paris la Défense Arena, située à Nanterre (Hauts-de-Seine), près de la capitale. Au total, Céline Dion prévoit une résidence de cinq semaines à partir du 12 septembre, avec des représentations les mercredis, vendredis et samedis. 

Le 30 mars, jour de son 58e anniversaire, la star a annoncé, dans une vidéo et via des messages projetés sur la tour Eiffel, son retour sur scène après six ans loin du public, entre pandémie et problèmes de santé persistants. Elle est atteinte depuis 2022 du syndrome de la personne raide, une pathologie neurologique rare incurable.

30'000 fans par concert

Après une ruée des fans pour s'inscrire à une loterie géante permettant d'accéder à la vente anticipée de billets, les préventes ont ouvert mardi, avant une mise en vente générale vendredi. Les organisateurs ont appelé à plusieurs reprises à la vigilance face aux arnaques, insistant sur la nécessité de passer par les trois billetteries officielles, à savoir Ticketmaster, AXS et Fnac Spectacles.

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Chaque concert pourra accueillir environ 30'000 spectateurs. Céline Dion doit par ailleurs dévoiler le 17 avril une chanson inédite écrite par Jean-Jacques Goldman, déjà aux manettes de l'album «D'eux», qui demeure le disque francophone le plus vendu au monde avec environ 10 millions d'exemplaires.

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