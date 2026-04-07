Céline Dion remontera sur scène à Paris de septembre à octobre pour dix concerts. Chaque soirée accueillera 30'000 spectateurs, soit 15'000 de moins que la capacité de la salle.

La capacité de la salle sera réduite d'un tiers pour les concerts de Céline Dion

La capacité de la salle sera réduite d'un tiers pour les concerts de Céline Dion

AFP Agence France-Presse

Quelque 30'000 places seront disponibles pour chacun des dix concerts de Céline Dion à Paris La Défense Arena, qui se prépare à accueillir la star mondiale après plusieurs reports, a indiqué mardi à l'AFP le PDG de la plus grande salle couverte d'Europe.

«Paris a toujours eu une grande importance pour elle et la ville constitue un cadre idéal pour marquer le début de ce nouveau chapitre de sa carrière. Elle revient aux sources», a estimé Frédéric Longuépée, PDG de Paris La Défense Arena.

La chanteuse québecoise avait prévu de jouer dans cette salle lors de son «Courage World Tour», mais la pandémie, puis des problèmes de santé persistants, l'avaient contrainte à reporter puis annuler cette tournée. Située à Nanterre, près de Paris, Paris La Défense Arena dispose d'une jauge maximale d'environ 45'000 places, expérimentée en 2024 avec les shows de Taylor Swift.

Arnaques à la pelle

Mais pour la résidence de Céline Dion, la disposition de la fosse sera différente, avec un parterre assis qui abaissera la capacité totale à environ 30'000 places par soir, a précisé Frédéric Longuépée. Interrogé sur la possibilité d'ajouter des dates supplémentaires après celles annoncées entre septembre et octobre, Frédéric Longuépée a jugé cela «compliqué». «On a des engagements post-résidence donc on va essayer de les respecter», a-t-il dit.

Face aux arnaqueurs qui tentent de profiter de l'évènement, Frédéric Longuépée rappelle l'importance de passer par les sites officiels. «Nous serons extrêmement vigilants, y compris par des requêtes auprès du tribunal judiciaire de Paris, pour attaquer tous ceux qui se livreraient à des malversations», a-t-il averti.

Trois préventes jusqu'à jeudi

Avant la mise en vente générale des billets le 10 avril, trois préventes ont lieu de mardi à jeudi. Les inscriptions au tirage au sort y donnant accès ont été estimées à plusieurs millions dans le monde, mais aucun chiffre officiel n'a été communiqué. Les premières personnes sélectionnées pour les préventes ont été informées lundi.

Inaugurée en 2017 par un concert des Rolling Stones, Paris La Défense Arena s'est fait sa place dans l'offre événementielle mondiale: Bad Bunny y jouera en juillet, avant le tournoi de tennis Rolex Paris Masters à l'automne.

Propriété de la holding familiale de Jacky Lorenzetti, elle fait par ailleurs l'objet d'un rachat en cours par le géant américain du divertissement Live Nation, qui n'a toutefois pas encore obtenu le feu vert de l'Autorité française de la concurrence.