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Trois théories circulent
Ce qui se cache derrière les insultes de Donald Trump contre le pape Léon XIV

Un conflit inédit se joue entre le souverain pontife et le 47e président américain. Tandis que l'un critique ses manoeuvres guerrières, l'autre réplique par des insultes publiques. Actuellement, trois théories circulent sur les raisons de la colère de Donald Trump.
Publié: il y a 36 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 28 minutes
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Pourquoi Donald Trump attaque-t-il aussi frontalement le Pape Léon XIV, figure plus que respectée dans le monde catholique.
Photo: AP
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Samuel Schumacher

Le monde n'a jamais vu un tel affrontement: les deux Américains les plus puissants de notre époque sont montés sur le ring. D'un côté, Donald Trump, 47e président des Etats-Unis et maître du destin de 330 millions de concitoyens. De l'autre, Léon XIV, 267e pape et pasteur de 1,4 milliard de catholiques. L'un commande la plus grande armée du monde, l'autre... quelques gardes suisses avec des hallebardes.

Mais le rapport de forces est loin d'être aussi tranché qu'il n'y paraît: l'attaque de Trump contre Léon XIV a considérablement nui au président américain. Les raisons qui l'ont poussé à provoquer cette confrontation avec le pape restent un mystère. Ou presque.

Du sang sur les mains

Contexte: depuis Pâques, le pape Léon XIV a critiqué à plusieurs reprises l'administration Trump pour ses actions belliqueuses. Lorsque le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a publiquement imploré Dieu de lui accorder une «force irrésistible contre ceux qui ne méritent aucune miséricorde», le pape a déclaré que Dieu n'exauce pas les prières de ceux qui ont «du sang sur les mains». Il a ensuite exhorté Donald Trump à mettre fin à la guerre en Iran et a condamné ses propos incendiaires, qualifiant d'«inacceptables» ses déclarations «Nous sommes en train d'anéantir une civilisation entière!»

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Trump, fidèle à lui-même, a immédiatement réagi par des attaques frontales. Il a qualifié le pape de «désastreux pour notre politique étrangère», l'a accusé de vouloir «un Iran doté de l'arme nucléaire» et de ne pas vouloir «combattre les criminels». Trump a répété à plusieurs reprises: «Je ne suis pas un grand fan du pape». Mais pourquoi Trump s'en prend-il aussi violemment au chef de l'Eglise catholique? Trois explications circulent.

1

Le complot Obama

Une théorie du complot circule dans l'entourage de Trump, selon laquelle le pape serait impliqué dans une attaque orchestrée par l'ancien président Barack Obama. Tout comme ce dernier, Léon XIV était originaire de Chicago et, comme lui, il est considéré comme un libéral plutôt situé à gauche. Il y a quelques jours, l'ancien conseiller stratégique d'Obama, David Axelrod, a rencontré le pape, et Obama lui-même a récemment déclaré souhaiter le rencontrer prochainement.

Pour des représentants du mouvement MAGA comme l'investisseur Hal Lambert, cela prouve que le camp démocrate, de concert avec le Pape, cherchent à affaiblir Trump et les Républicains avant les élections de mi-mandat. Leur objectif, affirment-ils, est de retourner les catholiques contre les Républicains lors de ces élections. Les partisans de cette théorie passent évidemment sous silence le fait que le vice-président J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio se soient également rendus récemment auprès du Pape et lui aient remis des lettres de Trump.

2

Le piège pour J.D. Vance

Selon Anthony Scaramucci, ancien porte-parole et actuel critique de Donald Trump, cette attaque viserait en réalité J.D. Vance. Le vice-président, converti au catholicisme en 2019, est tombé en disgrâce auprès de Trump après que des proches de Vance auraient divulgué au «New York Times» des informations classifiées concernant une rencontre embarrassante pour Trump avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. 

Trump souhaiterait maintenant se venger en forçant J.D. Vance à s'opposer publiquement au pape, juste avant la sortie de son livre sur sa conversion. Cette semaine, le vice-président américain a déjà réagi vivement, conseillant au pape de «faire attention à ses propos théologiques». Il a soutenu que Dieu était bel et bien du côté des combattants pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les soldats américains ont libéré les survivants de l'Holocauste et traqué les nazis. Pour une grande partie des quelque 70 millions de catholiques américains, cela reste un sujet sensible.

3

Le complexe de Jésus

Troisième théorie: Donald Trump serait tout simplement jaloux de Jésus – et prend donc pour cible son envoyé terrestre. En 2020 déjà, il avait déclaré que beaucoup le considéraient comme l'homme le plus célèbre du monde, «mais il y en a un qui est encore plus célèbre: Jésus-Christ».

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Après la tentative d'assassinat du 14 juillet 2024, il s'est présenté à maintes reprises comme l'élu, épargné par Dieu pour accomplir sa mission. La convention de son parti qui a suivi a pris des airs de mise en scène de retour triomphal.

Cette semaine, Trump a en outre publié une image générée par intelligence artificielle le représentant sous les traits d'une figure christique. Sur Truth Social, il a écrit que Léon XIV n'avait été élu que «parce que l'Église avait besoin d'un Américain capable de tenir tête au président Donald J. Trump». L'idée que quelqu'un puisse le surpasser, voire contester sa position d'Américain le plus puissant, lui serait insupportable.

Quoi qu'il en soit, le dernier mot n'a pas encore été dit dans cet affrontement inhabituel entre ces deux puissants Américains. Léon XIV a beau affirmer qu'il n'est «pas un homme politique» et qu'il «ne débattra pas avec Trump», personne ne s'échappe aussi facilement d'un affrontement avec le 47e président des Etats-Unis, pas même le Pape.

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