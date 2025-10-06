DE
Jilly Cooper, reine de la romance épicée, est décédée après une chute

Âgée de 88 ans, l'écrivaine britannique Jilly Cooper est décédée dimanche matin des suites d'une chute. Ses romans, souvent saupoudrés d'érotisme, se sont vendus à plus de 11 millions d'exemplaires au Royaume-Uni.
Publié: il y a 42 minutes
Son roman «Rivals» de 1988 avait été adapté l'an dernier en série de huit épisodes.
Photo: AFP

La romancière britannique Jilly Cooper, autrice à succès de romans saupoudrés d'érotisme, dont l'un avait récemment été adapté en série, est décédée à 88 ans, ont indiqué sa famille et son agente, lundi. L'autrice, célèbre outre-Manche pour sa série «Rutshire Chronicles», est morte «dimanche matin après une chute», ont-ils indiqué dans un communiqué.

En plus de 50 ans de carrière, Jilly Cooper, avait écrit de nombreux romans, aux titres évocateurs, comme «Tackle!» (tacle, en français) ou «Score!», qui se sont vendus à plus de 11 millions d'exemplaires au Royaume-Uni. Parmi ses admirateurs avoués, figurent l'ancien Premier ministre conservateur Rishi Sunak, ou la reine Camilla, dont elle était l'amie. Son roman «Rivals» de 1988 avait été adapté l'an dernier en série de huit épisodes, diffusée sur la plateforme Disney+.

Des romans qui «ont résisté à l'épreuve du temps»

Née Jill Sallit en 1937 dans le Yorkshire (nord de l'Angleterre), elle a commencé sa carrière comme journaliste avant d'écrire plusieurs romances dans les années 1970. Elle publie son véritable premier roman «Riders» en 1985, premier des 11 tomes de la série «The Rutshire Chronicles», qu'elle achève en 2023.

Ces romans érotiques se déroulent dans la haute société du comté fictif du Rutshire - largement inspiré de la région huppé des Cotswolds dans l'ouest de l'Angleterre où elle vivait - mêlant sports équestres, musique classique et glamour. Jilly Cooper a écrit avec «acuité et perspicacité sur tous les sujets: les classes sociales, le sexe, le mariage, les rivalités, le deuil ou la fertilité», et ses livres «ont résisté à l'épreuve du temps», lui a rendu hommage son agente Felicity Blunt, citée dans le communiqué.

