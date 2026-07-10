Un feu de forêt fait 12 morts près d'Almeria, dans le sud de l'Espagne

Un feu de forêt qui s'est déclenché en fin de journée jeudi près d'Almeria, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, a fait 12 morts, dont certains ont été retrouvés dans leur véhicule, un bilan dramatique qui dépasse celui de l'ensemble de 2025.

«Immense tristesse et désolation face aux terribles conséquences de l'incendie qui affecte la province d'Almería», a réagi sur X le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, présentant ses condoléances aux familles de victimes et appelant à faire preuve de «beaucoup de prudence».

Pays en première ligne du réchauffement climatique, l'Espagne a connu ces dernières années des vagues de chaleur de plus en plus longues, dès le printemps, puis l'été, avec des températures dépassant parfois les 40°C, créant les conditions pour des feux dévastateurs.

En 2025, plus de 393'000 hectares ont été ravagés par les flammes en Espagne, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (EFFIS), soit les pires feux de l'histoire récente du pays. Dans ces incendies, plus de 8.000 au total, huit personnes avaient été tuées, 86 blessées et plus de 42'000 évacuées, d'après le ministère de l'Intérieur.

Source: AFP