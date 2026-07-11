Alerte aux orages violents en Suisse romande

Soleil, températures élevées et ciel bleu. Nous traversons actuellement une longue vague de chaleur due à un anticyclone situé au-dessus de l'Atlantique. Samedi encore, les températures atteindront jusqu'à 35 degrés. La fin de cette vague de chaleur n'est pas pour tout de suite. Jusqu'à jeudi inclus, des températures pourront atteindre localement 37 degrés.

Pour samedi après-midi, MétéoSuisse met en garde certaines régions contre d'éventuels orages de chaleur de niveau 3 (risque important). Les régions concernées sont les suivantes :

Delémont

Moutier-Tavannes

Canton du Valais

Genève

Région d'Yverdon (VD)

Éviter les endroits exposés et prévoir des moyens de protection

Il faut s'attendre à des coups de foudre, des glissements de terrain, des inondations et des coulées de boue. MétéoSuisse conseille d'éviter les endroits exposés et de prévoir des moyens de protection adaptés lors d'activités en plein air.

Dans le reste de la Suisse, le soleil sera au rendez-vous samedi, du matin au soir. Il fera grimper les températures de 31 à près de 35 degrés – c'est dans le nord-ouest de la Suisse qu'il fera le plus chaud.