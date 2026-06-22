Trois morts, dont un policier, et une policière blessée après des coups de feu dans un quartier juif de Montréal ce lundi. L'opération, entamée à 11h35, reste en cours, selon la police.

Une fusillade à Montréal fait trois morts, dont le suspect

Une fusillade à Montréal fait trois morts, dont le suspect

Tirs dans un quartier juif

AFP Agence France-Presse

Trois hommes, dont un policier et le suspect, ont été tués lundi lors de coups de feu dans un quartier juif de Montréal, tandis qu'une policière a été blessée, a annoncé la police.

L'opération, débutée à 11H35 locales (15H35 GMT), est «toujours en cours», a ajouté la police, sans fournir dans l'immédiat d'indication quant aux circonstances du drame ou aux motivations du suspect.