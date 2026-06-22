Une fusillade à Montréal fait trois morts, dont le suspect

AFP Agence France-Presse
Trois hommes, dont un policier et le suspect, ont été tués lundi lors de coups de feu dans un quartier juif de Montréal, tandis qu'une policière a été blessée, a annoncé la police.
L'opération, débutée à 11H35 locales (15H35 GMT), est «toujours en cours», a ajouté la police, sans fournir dans l'immédiat d'indication quant aux circonstances du drame ou aux motivations du suspect.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»