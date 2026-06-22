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Tirs dans un quartier juif
Une fusillade à Montréal fait trois morts, dont le suspect

Trois morts, dont un policier, et une policière blessée après des coups de feu dans un quartier juif de Montréal ce lundi. L'opération, entamée à 11h35, reste en cours, selon la police.
Publié: il y a 11 minutes
Un policier est décédé dans l'opération, tandis qu'une policière est blessée. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Trois hommes, dont un policier et le suspect, ont été tués lundi lors de coups de feu dans un quartier juif de Montréal, tandis qu'une policière a été blessée, a annoncé la police.

L'opération, débutée à 11H35 locales (15H35 GMT), est «toujours en cours», a ajouté la police, sans fournir dans l'immédiat d'indication quant aux circonstances du drame ou aux motivations du suspect.

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