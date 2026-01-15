DE
«Beaucoup de Québécois souhaitent du changement»
Après plusieurs mois difficiles, le premier ministre du Québec démissionne

François Legault annonce sa démission de premier ministre du Québec, fragilisé par les sondages. Il évoque le bien de son parti et de la province à moins d’un an des élections provinciales.
Le premier ministre du Québec Francois Legault était en poste depuis 2018.
Le premier ministre du Québec François Legault a annoncé mercredi sa démission, fragilisé dans les sondages à moins d'un an d'élections qui pourraient porter un parti souverainiste au pouvoir dans la province francophone canadienne. «Pour le bien de mon parti et surtout pour le bien du Québec, j'annonce aujourd'hui que je vais quitter mon poste de premier ministre du Québec», a déclaré François Legault devant des journalistes.

Visiblement ému, cet ancien chef d'entreprise de 68 ans, qui était en poste depuis 2018, n'a pas précisé les raisons de son départ et a quitté la salle sans répondre aux questions de la presse. Il y a quelques semaines, il assurait pourtant vouloir demeurer en poste jusqu'au scrutin provincial d'octobre.

Ras-le-bol populaire

Cette annonce survient après des mois difficiles pour François Legault, devenu récemment l'une des personnalités «les plus mal aimées» des Québécois selon des sondages. Son parti, la Coalition Avenir Québec (CAQ, centre-droit) était en recul constant dans les intentions de vote.

Le plus récent sondage, datant de lundi, le plaçait avant-dernier parmi les cinq partis politiques, loin derrière le Parti Québécois (PQ, indépendantiste) de Paul St-Pierre Plamondon, donné favori depuis plusieurs mois et qui s'est engagé à tenir un référendum sur l'indépendance du Québec. «Je vois bien qu'actuellement beaucoup de Québécois souhaitent du changement, entre autres un changement de premier ministre», a reconnu François Legault.

Son gouvernement a récemment été ébranlé par le départ de ministres, sur fond de controverses notamment liées à la réforme de la rémunération des médecins et à des dépassements de coûts importants pour l'implantation d'une plateforme numérique gouvernementale. Avant son entrée en politique, François Legault a cofondé en 1986 la compagnie aérienne Air Transat, qu'il a dirigée à Montréal jusqu'en 1997.

L'année suivante, il se faisait élire pour la première fois à l'Assemblée nationale du Québec, où il a notamment été ministre de l'Education et de ministre de la Santé et des Services sociaux. «Etre premier ministre a été le plus grand honneur de ma vie», a souligné François Legault, qui restera en poste jusqu'à ce que le parti choisisse une personne pour lui succéder.

