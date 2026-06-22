Les Etats-Unis suspendent officiellement leurs sanctions sur le pétrole iranien jusqu'au 21 août

Les Etats-Unis ont officiellement suspendu lundi, jusqu'au 21 août, leurs sanctions visant le pétrole iranien dans le cadre du protocole d'accord signé avec Téhéran.

«Toutes les transactions» qui étaient auparavant «interdites» concernant la production, la vente, le transport d'hydrocarbures d'origine iranienne «sont autorisées jusqu'au 21 août à 00H01» heure de Washington, selon une licence publiée sur le site du ministère américain des Finances, qui gère les sanctions économiques.

Les Etats-Unis s'étaient engagés le 18 juin à «mettre fin à tous les types de sanctions» unilatérales et internationales contre l'Iran. «Les exportations de pétrole et de produits pétrochimiques ne sont plus restreintes», s'est félicité le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, à l'issue des pourparlers avec Washington qui se sont tenus en Suisse.

Source: AFP