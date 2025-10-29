Le raid policier sanglant à Rio a fait au moins 132 morts

Une femme pleure près des corps des personnes tuées lors d'un raid policier à Rio de Janeiro, au Brésil, le 29 octobre 2025.
L'opération policière la plus meurtrière de l'histoire de Rio de Janeiro, au Brésil, a fait au moins 132 morts, selon un décompte dévoilé mercredi par un organisme public, ce qui double le bilan officiel connu jusque-là.
«Selon nos derniers chiffres, le bilan est de 132 morts», ont indiqué à l'AFP les services du Défenseur public, organe de l'Etat de Rio qui offre une assistance juridique aux plus démunis.
Le gouverneur de Rio, Claudio Castro, a dit pour sa part que le bilan officiel de l'opération antidrogue de la veille se maintenait autour d'une soixantaine de morts, mais a averti que celui-ci allait «changer» puisque les décès ne sont comptabilisés qu'à leur arrivée à la morgue.
