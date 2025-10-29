DE
Des chiffres glaçants
Le raid policier sanglant à Rio a fait au moins 132 morts

Une opération policière à Rio de Janeiro a fait au moins 132 morts, selon un organisme public. Ce bilan, dévoilé mercredi, double le chiffre officiel précédent. Le gouverneur de Rio prévoit que le nombre de victimes pourrait encore augmenter.
Publié: il y a 26 minutes
Une femme pleure près des corps des personnes tuées lors d'un raid policier à Rio de Janeiro, au Brésil, le 29 octobre 2025.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

L'opération policière la plus meurtrière de l'histoire de Rio de Janeiro, au Brésil, a fait au moins 132 morts, selon un décompte dévoilé mercredi par un organisme public, ce qui double le bilan officiel connu jusque-là.

«Selon nos derniers chiffres, le bilan est de 132 morts», ont indiqué à l'AFP les services du Défenseur public, organe de l'Etat de Rio qui offre une assistance juridique aux plus démunis.

Le gouverneur de Rio, Claudio Castro, a dit pour sa part que le bilan officiel de l'opération antidrogue de la veille se maintenait autour d'une soixantaine de morts, mais a averti que celui-ci allait «changer» puisque les décès ne sont comptabilisés qu'à leur arrivée à la morgue.

