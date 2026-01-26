La foudre a frappé une manifestation en soutien à l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, à Brasilia. 89 personnes ont été blessées et 47 d'entre elles ont dû être hospitalisées.

La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro et fait 89 blessés

AFP Agence France-Presse

La foudre s'est abattue dimanche près d'une manifestation de partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro dimanche à Brasilia, faisant 89 blessés, selon les pompiers. 47 d'entre elles ont été hospitalisées. Des milliers de manifestants s'étaient rassemblés sous une pluie battante dans la capitale brésilienne pour soutenir Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat et détenu dans un centre pénitentiaire en périphérie de la ville.

La foule a soudainement été surprise par un éclair et un bruit assourdissant, selon une vidéo diffusée par les médias locaux et sur les réseaux sociaux. Les pompiers ont indiqué dans un communiqué envoyé à l'AFP qu'ils avaient pris en charge 89 personnes sur place à la suite de l'incident. Parmi elles, 47 personnes ont été hospitalisées, dont 11 «ont nécessité des soins médicaux majeurs».

La marche de dimanche était organisée par l'influenceur et député Nikolas Ferreira pour réclamer une «amnistie» pour Jair Bolsonaro. L'ex-chef d'Etat, âgé de 70 ans, est incarcéré dans le complexe pénitentiaire de Papuda à Brasilia. Il souffre de graves problèmes de santé dus notamment à un attentat à l'arme blanche subi en 2018, en pleine campagne électorale, qui lui a valu plusieurs lourdes opérations chirurgicales.