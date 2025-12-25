DE
Annonce de sa femme
L'ex-président Jair Bolsonaro vient d'entrer au bloc opératoire

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, incarcéré depuis novembre pour tentative de coup d'Etat, subit ce jeudi une opération de la hernie inguinale à Brasilia. Il restera hospitalisé entre cinq et sept jours.
Publié: il y a 5 minutes
Jair Bolsonaro arrive en ambulance à l'hôpital Rio Grande de Natal, au Brésil, le 11 avril 2025.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, qui purge une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, se fait opérer d'une hernie inguinale jeudi, a annoncé son épouse.

«Mon amour vient d'entrer au bloc opératoire», a annoncé sur Instagram son épouse, Michelle Bolsonaro, à ses côtés durant son hospitalisation.

C'est sa première sortie de prison depuis qu'il a été incarcéré fin novembre. L'ancien chef de file d'extrême-droite devrait rester hospitalisé de «cinq à sept» jours, a indiqué son cardiologue Brasil Caiado.

L'ex-président, âgé de 70 ans, a été admis mercredi à l'hôpital privé DF Star à Brasilia afin de subir cette intervention «complexe» mais «qui devrait être menée sans complications majeures», selon son chirurgien le Dr Claudio Birolini.

Jair Bolsonaro souffre de problèmes de santé depuis un attentat en 2018, quand il avait été poignardé à l'abdomen lors d'un bain de foule en pleine campagne électorale. Il a subi de multiples interventions chirurgicales depuis. La dernière s'était déroulée en urgence en avril dans la même clinique privés de Brasilia et, avait duré 12 heures.

