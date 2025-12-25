L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a subi jeudi une opération réussie pour une hernie inguinale à Brasilia, a annoncé son épouse Michelle Bolsonaro. Il est emprisonné pour une tentative de coup d'Etat.

L'ex-président Jair Bolsonaro opéré «avec succès» pour une hernie

Emprisonné après sa tentative de coup d'Etat

ATS Agence télégraphique suisse

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, qui purge une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'État, a été opéré jeudi «avec succès» pour une hernie inguinale dans une clinique de Brasilia, a annoncé son épouse, Michelle Bolsonaro.

«Chirurgie réussie, sans complications. Maintenant, il faut attendre qu'il se réveille de l'anesthésie», a-t-elle annoncé sur Instagram. Il s'agit de la première sortie de prison de l'ex-président brésilien âgé de 70 ans, depuis qu'il a été incarcéré fin novembre.