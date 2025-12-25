ATS Agence télégraphique suisse
L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, qui purge une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'État, a été opéré jeudi «avec succès» pour une hernie inguinale dans une clinique de Brasilia, a annoncé son épouse, Michelle Bolsonaro.
«Chirurgie réussie, sans complications. Maintenant, il faut attendre qu'il se réveille de l'anesthésie», a-t-elle annoncé sur Instagram. Il s'agit de la première sortie de prison de l'ex-président brésilien âgé de 70 ans, depuis qu'il a été incarcéré fin novembre.
