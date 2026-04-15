Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Trump envoie des milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient
La paix n'est-elle donc pas en vue en Iran? Les Etats-Unis prévoient d'envoyer dans les prochains jours des milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Parmi eux, pas moins de 6000 soldats à bord du porte-avions USS George H. W. Bush, selon le «Washington Post». D'autres navires transportant des renforts devraient accompagner le porte-avions.
Parallèlement, le gouvernement de Donald Trump envisagerait la possibilité de nouvelles attaques ou d'opérations terrestres si le fragile cessez-le-feu venait à ne pas tenir, ont déclaré des responsables américains au journal.
Vers la fin du mois, 4000 soldats supplémentaires devraient également être envoyés dans la région. Ces troupes rejoindront les quelque 50'000 soldats qui, selon le Pentagone, participent à des opérations contre l'Iran.
L'armée iranienne menace de bloquer la mer Rouge si le blocus américain se poursuit
L'Iran a menacé mercredi de bloquer la mer Rouge, qu'il ne borde pas, en cas de maintien du blocus américain de ses ports, estimant que ce dernier pourrait mener à une violation du cessez-le-feu.
Si les Etats-Unis maintiennent leur blocus maritime et «créent de l'insécurité pour les navires commerciaux de l'Iran et les pétroliers», cela constituera «le prélude» à une violation de cessez-le-feu, en vigueur depuis le huit avril, a estimé le général Ali Abdollahi, chef du commandement des forces armées iraniennes.
«Les puissantes forces armées de la République islamique ne permettront aucune exportation ou importation dans le Golfe persique, en mer d'Oman ou en mer Rouge», a-t-il ajouté, selon un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.
Source: AFP
Israël émet un nouvel appel à évacuer aux habitants du sud du Liban
L'armée israélienne a appelé mercredi les habitants du sud du Liban à évacuer. Elle prévoit des frappes contre le mouvement islamiste Hezbollah, allié de Téhéran, pour la première fois depuis des pourparlers entre des responsables israéliens et libanais.
«Alerte urgente à l'attention des habitants du sud du Liban situés au sud du fleuve Zahrani (...), des frappes aériennes» contre le Hezbollah «sont en cours» et l'armée «opère avec intensité dans la région», a déclaré sur X un porte-parole en langue arabe de l'armée, le colonel Avichay Adraee.
Il a appelé les civils à se diriger vers le nord du fleuve Zahrani, situé à plusieurs dizaines de kilomètres de la frontière entre Israël et le Liban.
Source: AFP
Israël émet un nouvel appel à évacuer aux habitants du sud du Liban
L'armée israélienne a appelé mercredi les habitants du sud du Liban à évacuer, avertissant de frappes contre le mouvement islamiste Hezbollah, allié de Téhéran, pour la première fois depuis des pourparlers entre des responsables israéliens et libanais.
«Alerte urgente à l'attention des habitants du sud du Liban situés au sud du fleuve Zahrani (...), des frappes aériennes» contre le Hezbollah «sont en cours» et l'armée «opère avec intensité dans la région», a déclaré sur X un porte-parole en langue arabe de l'armée, le colonel Avichay Adraee.
Il a appelé les civils à se diriger vers le nord du fleuve Zahrani, situé à plusieurs dizaines de kilomètres de la frontière entre Israël et le Liban.
Source: AFP
Le Hezbollah a tiré une trentaine de roquettes sur Israël
Les combattants du mouvement islamiste libanais Hezbollah ont tiré une trentaine de roquettes sur Israël à partir du Liban mercredi matin, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'armée israélienne.
Ces tirs interviennent au lendemain de discussions directes, à Washington, entre Israël et le Liban, les premières en plus de 30 ans, dénoncées par le Hezbollah. A l'issue de ces discussions, Israël et le Liban ont accepté d'entamer des négociations directes en vue d'une paix durable, selon le département d'Etat américain qui accueillait la rencontre.
«Environ 30 tirs ce matin», a déclaré vers 06h40 GMT le porte-parole militaire à l'AFP, en réponse à une question sur le nombre de roquettes tirées depuis les premières heures de la matinée par le mouvement chiite, allié de l'Iran.
Source: AFP
La Corée du Sud sécurise des millions de barils de pétrole face au blocage d'Ormuz
La Corée du Sud a sécurisé plus de 270 millions de barils de pétrole brut via des routes non affectées par le blocus américain du détroit d'Ormuz, a déclaré le chef de cabinet du président mercredi.
«Je rends compte ici à la nation que des visites dans quatre pays ont permis d'assurer l'importation de 273 millions de barils de pétrole brut d'ici la fin de cette année» a affirmé Kang Hoon-sik, précisant que cette quantité comblait les besoins du pays, dont l'économie dépend fortement du pétrole, pour plus de trois mois.
Source: AFP
Une frappe israélienne a visé une voiture au sud de Beyrouth
Une frappe israélienne a visé mercredi une voiture à une vingtaine de km au sud de Beyrouth, selon un média d'Etat, au lendemain de la décision du Liban et d'Israël d'entamer des négociations directes en vue d'une paix durable.
«L'aviation ennemie a visé une voiture à Saadiyat», une localité côtière, a annoncé l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).
Depuis ses frappes massives du «mercredi noir», le 8 avril, qui avaient fait plus de 350 morts à Beyrouth et ailleurs dans le pays, Israël n'a plus visé la capitale libanaise à la suite de pressions diplomatiques.
Source: AFP
La Russie est prête à «compenser» le déficit de ressources énergétiques de la Chine
La Russie est prête à «compenser» le déficit énergétique subi par la Chine et d'autres pays à cause de la guerre au Moyen-Orient, a déclaré mercredi au cours d'une visite à Pékin le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov cité par les agences de son pays.
Sergueï Lavrov a aussi confirmé une visite en Chine du président russe Vladimir Poutine au cours du premier semestre 2026. Le président chinois Xi Jinping pourrait ainsi recevoir successivement dans les prochaines semaines son homologue américain Donald Trump, annoncé mi-mai, et russe, dans une période de fortes tensions géostratégiques.
Source: AFP
Des images satellites montrent l'épave d'un avion américain qui a explosé
De nouvelles images satellites montrent un avion militaire américain qui a dû être abandonné lors du sauvetage des pilotes abattus. Une image d'Airbus, publiée par CNN, montre l'épave calcinée sur un aérodrome isolé de la province iranienne d'Ispahan.
Lors d'une opération d'évacuation d'un pilote de F-15E abattu, deux avions de transport MC-130J se sont écrasés au sol, les empêchant de redécoller. Afin d'empêcher que cette technologie sensible ne tombe entre les mains des Iraniens, des commandos américains ont détruit leurs propres appareils sur place.
Après Trump, JD Vance critique à son tour le pape
A l'instar de Trump, le vice-président JD Vance s'en prend désormais lui aussi au pape Léon XIV. Il est notamment agacé par les critiques formulées par Rome au sujet de la guerre. Le pape avait déclaré que les disciples du Christ ne se rangeraient jamais du côté de ceux «qui brandissaient autrefois l'épée et qui aujourd'hui larguent des bombes».
JD Vance a rétorqué qu'il existe effectivement des situations où l'intervention militaire est justifiée – par exemple, la libération de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale ou le sauvetage des survivants de l'Holocauste. Il l'a déclaré lors d'un entretien avec Turning Point USA en Géorgie. JD Vance a exprimé sa frustration face aux critiques formulées par le clergé catholique à l'encontre de la politique américaine.
JD Vance a toutefois déclaré apprécier les divergences d'opinions. «Je trouve positif que le pape prenne position sur les questions d'immigration, sur l'avortement, sur la guerre et la paix, car cela stimule au moins le débat.»
Trente-deux marins iraniens secourus en mars ont quitté le Sri Lanka
Le Sri Lanka a rapatrié 238 marins iraniens qui se trouvaient à bord d'une frégate torpillée par un sous-marin américain et d'un autre navire de la marine iranienne, a annoncé mercredi un ministre.
Le vice-ministre de la Défense, Aruna Jayasekara, a déclaré que 32 marins secourus à bord de l'IRIS Dena – attaqué le 4 mars au large du Sri Lanka – ainsi que 206 autres marins provenant d'un second bâtiment, ont quitté mardi l'île d'Asie du Sud.
Les marins de l'IRIS Dena ont embarqué dans un avion dans la soirée, ont indiqué deux chaînes de télévision locales. Les autorités de la défense sri-lankaises n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour réagir.
L'attaque de l'IRIS Dena s'est produite au sud du Sri Lanka et a coûté la vie à 104 marins le 4 mars, dans les premiers jours de la guerre déclenchée par des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, selon les autorités iraniennes. Les dépouilles de 84 d'entre eux ont été récupérées et rapatriées.
Source: AFP