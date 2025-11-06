La banque américaine JP Morgan se prend une amende record

Le régulateur financier allemand BaFin a infligé une amende record de 45 millions d'euros à JP Morgan Chase pour des lacunes dans la lutte contre le blanchiment d'argent. La banque américaine n'a pas déclaré les soupçons entre octobre 2021 et octobre 2022.

Le régulateur financier allemand BaFin a infligé une amende record de 45 millions d'euros à JP Morgan Chase. Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Le gendarme financier allemand BaFin a infligé jeudi la plus haute amende de son histoire à la banque américaine JP Morgan Chase à cause de lacunes dans la lutte contre le blanchiment d'argent, d'après un communiqué. L'amende s'élève à 45 millions d'euros, un montant record pour l'autorité financière, a confirmé un porte-parole à l'AFP.

La filiale allemande de JP Morgan Chase, basée à Francfort, «a manqué de manière fautive à son obligation de surveillance, dans le cadre des processus internes de déclarations des soupçons de blanchiment d'argent», détaille un communiqué.

Les faits remontent à la période d'octobre 2021 à octobre 2022, quand la banque n'a pas «systématiquement déclaré, en temps utile» les soupçons de blanchiment d'argent. L'amende est si élevée car «elle est fixée sur le chiffre d'affaires» de la banque, a souligné le porte-parole de la BaFin, qui veut ainsi nuancer la gravité des faits.

Une grosse concurrence

JP Morgan Chase est la plus importante banque des Etats-Unis en termes d'actifs et est aussi solidement implantée en Allemagne. Cette amende détrône celle de 39 millions d'euros prononcée en 2015 contre la première banque allemande Deutsche Bank, pour le même motif.

En mars, celle-ci avait aussi écopé d'une amende de 23 millions d'euros de la BaFin pour des infractions dans la vente de produits dérivés en Espagne et d'autres manquements dans l'activité de sa filiale Postbank. JP Morgan veut étendre sa présence en Allemagne et compte pour cela lancer sa banque en ligne Chase au deuxième trimestre 2026, après l'avoir lancée au Royaume-Uni en 2021. Elle rencontrera une concurrence élevée sur le marché néobancaire allemand, disputé entre autres par N26, Revolut ou Trade Republic.



