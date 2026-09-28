DE
FR

Un marché et un pont visés
Plus de 30 morts après un bombardement de l'armée birmane

Plus de trente personnes ont été tuées lundi après un raid de l'armée sur la ville de Kyauktaw, dans l’ouest de la Birmanie. Le bilan pourrait s'aggraver.
Publié: il y a 4 minutes
Le bilan de la frappe «pourrait continuer à augmenter», a affirmé l’Armée d’Arakan (photo prétexte).
Photo: Keystone/AP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un bombardement aérien mené par l’armée contre un marché dans l’ouest de la Birmanie a tué 33 personnes lundi et en a blessé 36, a annoncé dans un communiqué une faction rebelle qui contrôle la zone.

Le bilan de la frappe survenue vers midi (7h30 en Suisse) sur un marché et un pont adjacent dans la ville de Kyauktaw, dans l’État de Rakhine, «pourrait continuer à augmenter», a affirmé l’Armée d’Arakan, un groupe rebelle qui contrôle cet Etat.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Un témoin, qui a demandé à rester anonyme pour des raisons de sécurité, a vu plus de 30 corps sur les lieux lundi après-midi, où se trouvaient des restes humains parmi les décombres fumants et les routes éventrées par des cratères. Il n’a pas été possible de joindre l’armée dans l’immédiat.

L’État de Rakhine subit de plein fouet les conséquences dramatiques de la guerre civile en Birmanie, déclenchée par le coup d’État militaire de 2021.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus