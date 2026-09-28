Plus de trente personnes ont été tuées lundi après un raid de l'armée sur la ville de Kyauktaw, dans l’ouest de la Birmanie. Le bilan pourrait s'aggraver.

Plus de 30 morts après un bombardement de l'armée birmane

Plus de 30 morts après un bombardement de l'armée birmane

Un marché et un pont visés

AFP Agence France-Presse

Un bombardement aérien mené par l’armée contre un marché dans l’ouest de la Birmanie a tué 33 personnes lundi et en a blessé 36, a annoncé dans un communiqué une faction rebelle qui contrôle la zone.

Le bilan de la frappe survenue vers midi (7h30 en Suisse) sur un marché et un pont adjacent dans la ville de Kyauktaw, dans l’État de Rakhine, «pourrait continuer à augmenter», a affirmé l’Armée d’Arakan, un groupe rebelle qui contrôle cet Etat.

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Un témoin, qui a demandé à rester anonyme pour des raisons de sécurité, a vu plus de 30 corps sur les lieux lundi après-midi, où se trouvaient des restes humains parmi les décombres fumants et les routes éventrées par des cratères. Il n’a pas été possible de joindre l’armée dans l’immédiat.

L’État de Rakhine subit de plein fouet les conséquences dramatiques de la guerre civile en Birmanie, déclenchée par le coup d’État militaire de 2021.