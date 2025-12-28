Les élections législatives organisées par la junte militaire ont débuté dimanche en Birmanie, près de cinq ans après le coup d'Etat de 2021. Ce scrutin, qualifié de répressif, est dénoncé par l'ONU et plusieurs pays occidentaux.

En Birmanie, des élections législatives organisées par la junte suscitent de vives critiques

ATS Agence télégraphique suisse

Des élections législatives, largement restreintes et critiquées à l'international, ont débuté dimanche en Birmanie à l'initiative de la junte au pouvoir, qui les présente comme un retour à la démocratie, près de cinq ans après avoir renversé le gouvernement et déclenché une guerre civile.

L'élection est «libre et équitable», a déclaré le chef de la junte, Min Aung Hlaing, après avoir voté de bonne heure dans la capitale administrative du pays, Naypyidaw. «Elle est organisée par l'armée, nous ne pouvons pas laisser ternir notre nom.»

L'ancienne dirigeante et prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi est pourtant toujours emprisonnée et son parti a été dissous après le coup d'Etat militaire de février 2021, qui a refermé la parenthèse démocratique dans le pays.

L'ONU et de nombreux pays occidentaux et défenseurs des droits humains ont condamné ce scrutin, échelonné sur un mois, dénonçant notamment la répression de tout semblant d'opposition.

Pérenniser le régime militaire

Le Parti de l'union, de la solidarité et du développement (USDP), favorable aux militaires, devrait arriver largement en tête, ce que les critiques considèrent comme un moyen détourné de pérenniser le régime militaire.

Peuplée d'environ 50 millions d'habitants, la Birmanie est déchirée par une guerre civile et les élections ne se tiendront pas dans les larges zones tenues par les rebelles.

La première des trois phases du scrutin s'est ouverte dimanche à 6h00 (23h30 GMT samedi), notamment à Rangoun, Mandalay et dans la capitale administrative, Naypyidaw, des villes aux mains du pouvoir. «L'élection est très importante et apportera le meilleur au pays», a déclaré à l'AFP Bo Saw, le premier électeur à voter à l'aube dans un bureau du quartier de Kamayut à Rangoun, près de la maison d'Aung San Suu Kyi. «La première priorité devrait être de rétablir une situation sûre et pacifique», a-t-il ajouté.

Aung San Suu Kyi en prison

Dans un bureau de vote près de la scintillante pagode Sule, journalistes et assesseurs étaient plus nombreux que les premiers électeurs. Parmi eux, Swe Maw, 45 ans, a balayé les critiques internationales. «Il y a toujours des gens qui aiment et d'autres qui n'aiment pas», a-t-il lâché.

L'armée a dirigé la Birmanie depuis son indépendance en 1948, en dehors d'un interlude démocratique entre 2011 et 2021, qui avait suscité une vague de réformes et d'optimisme pour l'avenir du pays d'Asie du Sud-Est. Mais quand la Ligue nationale pour la démocratie (LND) d'Aung San Suu Kyi a largement devancé les candidats proches des militaires aux élections de 2020, le général Min Aung Hlaing s'est emparé du pouvoir, invoquant une fraude électorale généralisée.

Agée de 80 ans, Aung San Suu Kyi purge une peine de 27 ans de prison pour plusieurs condamnations allant de la corruption à la violation de règles anti-Covid. «Je ne pense pas qu'elle considérerait ces élections comme significatives, pas du tout», a déclaré son fils, Kim Aris, depuis la Grande-Bretagne.

Un climat de «répression»

Selon le Réseau asiatique pour des élections libres, les noms des partis qui avaient remporté 90% des sièges lors des dernières élections ne figurent pas cette fois sur les bulletins de vote après avoir été dissous par la junte.

Cette dernière a annoncé poursuivre plus de 200 personnes pour avoir «tenté de saboter le processus électoral», ciblant toute manifestation ou même critique sur le scrutin, qui ne pourra pas se tenir dans environ une circonscription sur cinq de la chambre basse. «Ces élections se déroulent clairement dans un climat de violence et de répression», a déclaré dans la semaine le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk.

La deuxième phase du scrutin doit avoir lieu dans deux semaines, avant une troisième et dernière phase le 25 janvier.