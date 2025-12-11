Une frappe aérienne de la junte birmane sur un hôpital à Mrauk U a tué au moins 31 personnes et fait 68 blessés. L'offensive s'intensifie avant les élections du 28 décembre, tandis que les rebelles promettent de bloquer le scrutin dans les zones qu'ils contrôlent.

Au moins 31 morts dans un bombardement de la junte en Birmanie

ATS Agence télégraphique suisse

Une frappe aérienne de la junte birmane sur un hôpital de l'ouest du pays a fait au moins 31 morts, a indiqué jeudi un travailleur humanitaire sur place, alors que l'armée mène une vaste offensive à l'approche d'élections. «La situation est terrible», a déclaré Wai Hun Aung, évoquant une frappe mercredi soir d'un avion militaire contre l'hôpital général de la ville de Mrauk U, dans l'Etat de Rakhine, près de la frontière avec le Bangladesh.

«Il y a 31 morts et nous pensons qu'il y en aura davantage. Il y a 68 blessés également et il y en aura de plus en plus», a ajouté le travailleur humanitaire. Contacté, un porte-parole de la junte n'a pas répondu dans l'immédiat.

Selon les observateurs de la guerre civile birmane, la junte a intensifié ses frappes aériennes année après année après avoir pris le pouvoir lors d'un coup d'Etat en 2021, qui a mis fin à une décennie d'expérience démocratique. L'armée a programmé des élections législatives à partir du 28 décembre, présentant le scrutin comme une issue possible aux combats. Mais les rebelles ont promis de d'empêcher le scrutin dans les territoires qu'ils contrôlent et que la junte tente de reconquérir.