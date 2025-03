Au moins 40 personnes sont mortes dans les tornades et violentes tempêtes qui balaient le centre et le sud des Etats-Unis, selon un nouveau bilan publié dimanche. Les autorités alertent sur la persistance de conditions météorologiques extrêmes.

Dans le Missouri au moins douze personnes ont été tuées dans les intempéries et une personne reste portée disparue (archives). Photo: TROOPER AUSTIN JAMES / MISSOURI

Les tornades et violentes tempêtes qui balaient le centre et le sud des Etats-Unis ont tué au moins 40 personnes, dont une douzaine dans l'Etat du Missouri seul, selon un bilan révisé dimanche 16 mars. Des douzaines d'autres personnes ont été blessées.

Les services météorologiques américains ont averti que des conditions climatiques extrêmes allaient encore frapper la côte est du pays. Ils ont émis plusieurs alertes de surveillance de tornades. Le président américain Donald Trump a annoncé que la Maison Blanche surveillait de près la situation.

La gade nationale déployée en Arkansas

«36 vies innocentes ont été perdues et bien d'autres encore dévastées», a-t-il commenté sur Truth Social. Il a précisé que son administration était prête à appuyer les autorités locales dans les efforts de reconstruction. Le président a aussi confirmé que la garde nationale avait été déployée en Arkansas.

Depuis les messages postés par le président américain, la gouverneure de l'Alabama, Kay Ivey, a confirmé que trois personnes sont décédées dans son Etat en raison des intempéries. Quant au bilan au Texas, il est passé de trois à quatre morts, portant le décompte total aux USA à quarante décès à ce jour.

Le Missouri frappé de plein fouet

Dans le Missouri seul, au moins douze personnes ont été tuées et une personne reste portée disparue, a confirmé le gouverneur Mike Kehoe. Des centaines de maisons, d'écoles et de commerces ont été détruits ou gravement endommagés, a-t-il aussi précisé.

«Le niveau de dévastation dans notre Etat est stupéfant», a-t-il encore décrit. Le gouverneur Kehoe avait déclaré l'état d'urgence dès vendredi à l'approche des tempêtes.

Le gouverneur de l'Etat de Géorgie, Brian Kemp, a aussi déclaré l'état d'urgence et prié les résidents de se préparer. Les conditions météorologiques ont commencé à se dégrader vendredi, et depuis au moins 40 tornades ont été enregistrées dans huit Etats (Missouri, Arkansas, Mississippi, Louisiane, Illinois, Tennessee, Alabama et Indiana)