1/5 De violentes intempéries ont frappé les Etats-Unis. Photo: keystone-sda.ch

SDA

De fortes tempêtes et des tornades ont balayé dans la nuit de vendredi à samedi une grande partie du centre et du sud des Etats-Unis – et d'autres devraient suivre. Au moins 16 personnes sont mortes, dont 10 dans le seul Etat du Missouri, ont rapporté plusieurs médias. NBC a fait état de trois décès dans l'Etat de l'Arkansas. Dans la région d'Amarillo au Texas, trois personnes sont mortes dans des accidents de voiture liés à une forte tempête de poussière, selon l'autorité locale des transports.

L'agence météorologique américaine NOAA a mis en garde contre des intempéries massives au cours de la journée de samedi. Des tornades devastatrices sont attendues dans les Etats de la côte du Golfe du Mexique. durant l'après-midi et la soirée (heure locale), a averti l'agence.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Des camions se renversent dans la tempête

Le risque de tornade le plus important pour la Louisiane et le Mississippi se situe en fin de matinée et jusqu'à l'après-midi. Plus tard, la tempête pourrait s'étendre à l'Alabama jusqu'en fin de soirée et atteindre la partie nord-ouest de la Floride et la Géorgie.

L'ampleur des dégâts n'était pas encore connue en milieu de matinée, a rapporté la chaîne CNN. Dans les Etats du Missouri, de l'Arkansas, de l'Illinois et du Mississippi, 23 tornades ont été signalées, a annoncé la chaîne ABC. Dans le Midwest et le Sud des Etats-Unis, plus de 400'000 personnes sont privées d'électricité, a rapporté NBC. Des bâtiments ont été détruits. Des vidéos tournées dans la région montraient plusieurs camions renversés par la tempête.