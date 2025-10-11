L'ancien président américain Joe Biden suit actuellement une radiothérapie et un traitement hormonal pour son cancer de la prostate. Diagnostiqué avec une forme agressive, Joe Biden avait renoncé à se représenter en 2024 en partie pour des raisons de santé.

Joe Biden est atteint d'une forme très agressive de cancer de la prostate. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Joe Biden suit actuellement un protocole de radiothérapie ainsi qu’un traitement hormonal pour soigner son cancer de la prostate. L’information a été communiquée samedi à l’AFP par un porte-parole de l’ancien président américain.

Âgé de 82 ans, le démocrate avait renoncé à se représenter en 2024, en raison notamment des inquiétudes liées à sa santé. En mai, il avait révélé souffrir d’une forme «agressive» de cancer de la prostate, avec des «métastases osseuses».

Niveau 9 sur le score de Gleason

Son cancer était alors de niveau 9 sur le score de Gleason, qui évalue les niveaux d'agressivité de cancers de la prostate sur une échelle allant jusqu'à 10, selon les services de l'ancien président. La radiothérapie «utilise des rayons à haute énergie ou des particules pour tuer les cellules cancéreuses», explique l'American Cancer Society sur son site. Cette forme de traitement est utilisée pour divers stades d'un cancer de la prostate, précise l'organisation.

L'American Cancer Society explique en outre que la prise d'hormones dans le cadre de cette maladie a pour but de «réduire les niveaux d'hormones masculines, nommées androgènes, dans le corps, ou de les empêcher d'alimenter la croissance des cellules cancéreuses de la prostate».

Après s'être dit dans un premier temps «attristé» par la nouvelle en mai, Donald Trump avait suggéré le lendemain que le diagnostic du démocrate était connu depuis longtemps. Le milliardaire républicain avait ainsi ordonné en juin le lancement d'une enquête contre l'entourage de Joe Biden, soupçonné d'avoir «comploté» pour dissimuler le déclin physique et cognitif de son successeur et prédécesseur à la Maison Blanche.