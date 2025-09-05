Une blessure frappante orne la tête de l'ancien président américain Joe Biden. A la sortie d'une église dans le Delaware, il a été filmé par plusieurs passants. L'ancien président américain s'est-il récemment battu?

L'ancien président américain Joe Biden a été vu avec une blessure à la tête

1/4 L'ancien président Joe Biden a été aperçu avec une énorme blessure sur la tête. Photo: Screenshot Instagram

Daniel Macher

L'ancien président Joe Biden a fait sensation lors de sa dernière apparition. Le jour férié américain de la fête du travail, le 1er septembre, il a quitté une église de l'Etat du Delaware, une blessure visible sur son front. Malgré tout, le démocrate saluait les passants avec une apparente bonne humeur. La toile s'est alors enflammée, se demandant ce qui avait bien pu se passer à l'ancien président américain.

Comme l'a confirmé sa porte-parole, Joe Biden a récemment subi une opération pour un cancer de la peau. Il s'agissait d'une chirurgie à bordure contrôlée, dite de Mohs, qui consiste à retirer des couches de peau jusqu'à ce qu'aucun tissu cancéreux ne soit détectable. La blessure au-dessus de son œil droit provient donc de cette intervention. En 2023, alors qu'il était encore en fonction, on lui avait déjà retiré une lésion suspecte au niveau de la poitrine.

Ce cancer de la peau n'est toutefois pas le seul problème de santé de Biden. En mai, on a appris qu'il souffrait également d'un cancer de la prostate – à un stade déjà avancé, qui s'est propagé jusque dans les os. Biden lui-même s'est montré confiant ces derniers temps: ses médecins sont «optimistes», et il dit se sentir bien. En juillet 2024, Biden avait déclaré qu'il se retirait de la course à la présidence, notamment en raison de doutes croissants sur sa forme physique après un duel télévisé médiocre contre Donald Trump.