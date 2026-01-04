Des milliers de foyers à Berlin restent sans électricité après un sabotage samedi revendiqué par le groupe d'extrême gauche «Vulkangruppe». La police enquête sur cet incendie qui a provoqué de graves perturbations.

Un groupe d'extrême gauche soupçonné d'être à l'origine du blackout à Berlin

ATS Agence télégraphique suisse

La police de Berlin a indiqué dimanche qu'elle soupçonnait un groupe d'extrême gauche d'être à l'origine d'un incendie criminel samedi. Cet incident prive encore d'électricité des dizaines de milliers de foyers dans la capitale allemande.

Quelque 45'500 foyers s'étaient retrouvés sans électricité après l'incendie, rapidement maîtrisé, de plusieurs câbles électriques à haute tension sur un pont près d'une centrale électrique dans le sud-ouest de la ville. Un porte-parole de la police a indiqué dimanche à l'AFP qu'une revendication de cet acte publiée en ligne par le groupe d'extrême gauche «Vulkangruppe» (Groupe Volcan) était «plausible».

Combat contre les combustibles fossiles

Dans ce communiqué, le Groupe Volcan affirme que la centrale du quartier de Lichterfelde a été «sabotée avec succès». Il précise que «c'est l'économie des combustibles fossiles qui était visée par cette action, et non les coupures de courant».

Le Groupe Volcan a déjà revendiqué un acte de sabotage dans une usine Tesla près de Berlin en mars 2024. «Des extrémistes de gauche présumés ont sciemment mis des vies en danger, en particulier celles de patients hospitalisés, ainsi que des personnes âgées, des enfants et des familles», a condamné sur X le maire de Berlin, Kai Wegner.

Ecoles encore fermées

Selon les autorités de la ville, la plupart des hôpitaux et cliniques touchés par la panne avaient été reconnectés dimanche. Cependant, les écoles concernées devraient rester fermées pour l'instant.

La ministre de l'Économie du gouvernement régional de Berlin, Franziska Giffey, a précisé que le courant avait été rétabli dans environ 10'000 foyers. D'après l'opérateur du réseau électrique de la ville, Stromnetz Berlin, il faudra cependant attendre jeudi pour reconnecter l'ensemble des clients, les températures glaciales ralentissant les réparations des câbles.

Les autorités avaient également suspecté un acte criminel lorsqu'un incendie avait touché des pylônes électriques à Berlin en septembre, provoquant une importante coupure. Un groupe se disant antimilitariste avait alors revendiqué en ligne la responsabilité de l'incendie. L'Allemagne est en état d'alerte maximale face aux activités de sabotage visant ses infrastructures, y compris de la part d'acteurs étrangers tels que la Russie.