Câbles endommagés par un incendie
Des dizaines de milliers de Berlinois privés d'électricité pour plusieurs jours

Des dizaines de milliers de foyers berlinois resteront privés d'électricité jusqu'à jeudi après un incendie suspect ayant endommagé des câbles. La police enquête sur un possible acte criminel.
Publié: 19:56 heures
1/2
Les services de secours ont été alertés tôt samedi matin de l'incendie de plusieurs câbles.
Photo: IMAGO/Sabine Gudath
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Des dizaines de milliers de foyers berlinois resteront privés d'électricité jusqu'à jeudi, les autorités s'efforçant de réparer des câbles électriques gravement endommagés après un incendie que la police soupçonne d'être d'origine criminelle, ont indiqué des responsables. Certains foyers pourraient également se retrouver sans chauffage, la panne ayant impacté des réseaux locaux, au moment même où la capitale allemande est recouverte de neige et où les températures sont très basses.

Les services de secours ont été alertés tôt samedi matin de l'incendie de plusieurs câbles sur un pont, près d'une centrale électrique de la capitale allemande. Les pompiers ont rapidement éteint le feu, mais environ 45'000 ménages et 2200 entreprises du sud-ouest de Berlin se sont retrouvés sans courant, selon l'opérateur du réseau Stromnetz Berlin.

Coupure de courant et de chauffage

Les importants dégâts entraîneront des coupures de courant pour environ 35'000 foyers jusqu'à jeudi après-midi, ont indiqué les autorités berlinoises dans un communiqué. Le courant devrait être rétabli pour les autres foyers dimanche matin. «Nous sommes confrontés à une panne de courant particulièrement grave qui touche des dizaines de milliers de foyers et d'entreprises, notamment des établissements de soins, des hôpitaux, de nombreuses institutions sociales et des sociétés», a déclaré Franziska Giffey, sénatrice berlinoise chargée des affaires économiques.

Le réseau de chauffage urbain local, qui distribue la chaleur via un réseau de canalisations, est touché car il est alimenté à l'électricité. L'opérateur Stromnetz Berlin a prévenu que les réparations «prendront beaucoup de temps», les médias rapportant de leur côté que le froid ralentit la pose de nouveaux câbles souterrains.

160 policiers mobilisés sur le site

La police a indiqué, dans un post sur le réseau social X, avoir déployé environ 160 agents sur site, dans le quartier de Lichterfelde, et «enquêter sur des soupçons d'incendie criminel». Elle a averti les habitants concernés que les systèmes de chauffage pourraient ne pas fonctionner en raison de la panne, les a exhortés à utiliser leurs téléphones portables avec parcimonie et à s'assurer qu'ils disposent de lampes de poche.

Les gares locales ont également été touchées, les panneaux d'information électroniques et les distributeurs de billets étant hors service alors que des trains continuent de circuler. Les autorités avaient également suspecté un acte criminel lorsqu'un incendie avait touché des pylônes électriques à Berlin en septembre, provoquant une importante coupure. Un groupe se disant antimilitariste avait alors revendiqué en ligne la responsabilité de l'incendie.

L'Allemagne est en état d'alerte maximale face aux activités de sabotage visant ses infrastructures, y compris de la part d'acteurs étrangers tels que la Russie.

