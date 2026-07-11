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La victime est en état de choc
Le preneur d'otage dans un supermarché à Berlin a été maîtrisé

Un homme qui retenait une femme en otage depuis vendredi soir dans un supermarché à Berlin a été arrêté. La victime est en état de choc et la police a déployé des unités spéciales pour cette opération de douze heures.
Publié: 10:38 heures
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Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
L'homme a «formulé différentes revendications tout au long de la nuit».
Photo: Polizei Berlin
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AFP Agence France-Presse

L'homme qui retenait une femme en otage depuis vendredi soir dans un supermarché de Berlin a été maîtrisé par la police samedi en milieu de matinée, selon les premières constatations.

Une unité spéciale d'intervention a maîtrisé l'auteur à l'aide d'un pistolet électrique, plus communément appelé taser, a précisé à l'AFP le porte-parole de la police berlinoise Florian Nath. Interpellé, l'homme a été emmené au poste de police.

L'homme et la femme «ont subi des blessures légères et ont reçu des soins médicaux sur place», a précisé la police sur X.

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La victime, qui serait une employée de ce supermarché situé dans un quartier sud de la ville, était en état de choc, a aussi indiqué Florian Nath.

Démarrée vers 22h00 locales (20h00 GMT), la prise d'otage a duré pas loin de douze heures, l'homme formulant «différentes revendications tout au long de la nuit», selon un point précédent de la police qui n'a pas précisé de quelle arme il disposait.

Un important dispositif policier comprenant des unités spéciales a été déployé, et le quartier a été bouclé.


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