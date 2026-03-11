Le trafic aérien a été temporairement suspendu à l'aéroport BER de Berlin. La détection d'un drone dans le ciel est à l'origine de cette paralysie.

AFP Agence France-Presse

L'aéroport de Berlin a dû brièvement suspendre mercredi les décollages et les atterrissages après le signalement d'un drone, dernier en date d'incidents en série similaires survenus en Allemagne mais aussi ailleurs en Europe.

Un porte-parole de l'aéroport a dit à l'AFP que les activités avaient été suspendues «par mesure de sécurité» pendant environ une demi-heure après qu'«un objet volant non identifié a été aperçu» près d'un hangar d'hélicoptères utilisé par l'armée allemande.

Plusieurs précédents

La police a été appelée pour enquêter sur cette observation mais l'objet n'a pas été repéré de nouveau. Peu après 19h10, les restrictions ont été levées et le trafic a pu reprendre normalement, a précisé le porte-parole.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a accusé la Russie d'avoir été à l'origine de nombreuses observations récentes de drones au-dessus de sites sensibles en Allemagne et ailleurs en Europe, notamment des aéroports, des bases militaires et des centrales électriques.

En octobre, la détection de drones au-dessus Munich (sud) avait conduit à la fermeture de son aéroport à deux reprises, clouant au sol des milliers de passagers après l'annulation ou le déroutement de leurs vols.